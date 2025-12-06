Mihai Fifor, atac la Nicușor Dan pentru că nu a făcut avansări de 1 Decembrie

Fostul ministru al Apărării Mihai Fifor l-a criticat pe președintele Nicușor Dan, pe care îl acuză că nu a semnat avansările programate pentru 1 Decembrie. „Armata României nu face zgomot, dar cere respect”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD susține că Ministerul Apărării funcționează de mai multe zile fără „un ministru plin”, iar această stare prelungită de provizorat, combinată cu decizia președintelui de a nu semna avansările de 1 Decembrie, „a generat nedumerire și o nemulțumire profundă în rândul militarilor”.

„Nu vorbim doar despre o procedură suspendată, ci despre mesajul transmis indirect, dar dureros, către una dintre cele mai importante instituții ale statului: lipsa de respect”, a afirmat acesta.

Fostul ministru al Apărării afirmă că se aștepta ca președintele „să fie cel care aduce o rază de speranță în rândul militarilor, speranța că sunt văzuți și ascultați, că cineva le înțelege grijile și presiunea uriașă a responsabilității pe care o poartă în fiecare zi, în uniformă”.

Fifor susține că Moșteanu ar fi urmărit doar propria imagine, iar Bolojan ar privi Armata României ca sursă pentru noi tăieri de venituri. În acest context, spune el, se aștepta ca președintele să aibă „un gest minim de solidaritate și prețuire”.

„Armata României nu face zgomot. Nu cere privilegii. Dar sigur cere respect. Respectul se demonstrează prin decizie, prin asumare, prin gesturi care nu lasă loc de îndoială. În locul acestui minim gest firesc, am asistat la tăcere, iar tăcerea este nedreaptă, rece și apăsătoare”, a scris acesta.

El afirmă că militarii nu cer favoruri, însă au dreptul la recunoaștere, iar atunci când aceasta întârzie sau lipsește, încrederea lor în sistemul pe care îl servesc se pierde.

„România are o armată puternică, loială și stabilă, iar forța acestei instituții nu stă doar în tehnică, bugete sau programe de înzestrare, ci în oamenii din uniformă - în moralul lor, în sentimentul că statul îi respectă și le recunoaște munca. Dacă vrem o armată demnă și motivată, trebuie să îi arătăm respectul pe care ea îl oferă țării, zi de zi, în liniște și fără ostentație”, a mai scris deputatul PSD.