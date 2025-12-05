Virgil Popescu cere măsuri urgente în PSD București după un incident pe rețelele de socializare: Nu mai tolerez violența de limbaj

Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a lansat un mesaj dur pe Facebook în care solicită conducerii PSD București să ia măsuri urgente față de un membru al partidului pe care îl acuză de „ură” și „violență de limbaj”. Popescu afirmă că un consilier local PSD din Sectorul 5 l-ar fi atacat în mediul online, într-un mod pe care îl consideră incompatibil cu statutul unui ales local și cu responsabilitățile funcției publice.

Declarația a fost făcută în ultimele zile ale campaniei electorale. Virgil Popescu spune că episodul este mai mult decât un incident izolat și atrage atenția asupra modului în care, în opinia sa, unii membri PSD aleg să participe la dezbaterea publică.

În mesajul postat pe Facebook, Popescu îi cere direct lui Daniel Băluță, președintele PSD București, să se dezică de comportamentul consilierului local și să ia măsuri rapide. El insistă asupra ideii că lipsa unei reacții din partea conducerii partidului ar putea transmite bucureștenilor un semnal negativ.

„Solicit președintelui PSD București Daniel Băluță să se dezică și să ia URGENT măsurile necesare față de membrul care promovează ura și violența în politică, în mediul online, în societate”, afirmă Popescu, subliniind gravitatea situației prin formulări directe și repetate.

Fostul ministru notează că este vorba despre un reprezentant ales al cetățenilor, consilier local în Sectorul 5, ceea ce în opinia sa ar implica un standard mai ridicat de responsabilitate și decență. „O persoană care ar trebui să dea dovadă de decență, îmi comentează cu ură și violență”, spune acesta.

În aceeași postare, Popescu face referire și la poziția profesională a soției consilierului local, care ar ocupa funcția de Șef Serviciu Comunicare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. El sugerează că, având în vedere rolul instituțional al acesteia, cuplul ar trebui să cunoască standardele de comunicare publică.

„Ar trebui să știe ce este decența, responsabilitatea unei funcții publice și argumentarea corectă având în vedere că soția domnului este Șef Serviciu Comunicare la Ministerul Dezvoltării”, afirmă Popescu, legând comportamentul consilierului de o responsabilitate extinsă asupra funcțiilor deținute în sfera publică.

Deși nu oferă detalii suplimentare despre conținutul comentariului la care face referire, Popescu afirmă că acesta reprezenta un atac direct „cu ură și violență”, potrivit exprimării sale.

Mesajul fostului ministru se transformă apoi într-un apel mai larg privind comportamentul public al politicienilor și al activiștilor politici. Popescu întreabă dacă „nu mai știm să polemizăm fără ură” și dacă asemenea ieșiri sunt „ceva tipic pentru PSD”.

Acesta subliniază că violența verbală nu ar trebui să facă parte din dezbaterea politică, mai ales în contextul campaniilor electorale din București. El afirmă că astfel de situații pot influența negativ percepția publicului asupra actorilor politici și asupra modului în care partidele își gestionează membrii.

Virgil Popescu spune că „toți bucureștenii vor crede că social democrații le bagă pumnul în gură tuturor” dacă nu sunt luate măsuri rapide.

Mesajul se încheie cu un apel direct către alegători și cu o susținere explicită pentru Ciprian Ciucu, candidatul liberal la Primăria Sectorului 6.

„Bucureșteni aveți grijă ce alegeți duminică!”, transmite Popescu, sugerând că episodul ar fi reprezentativ pentru modul în care, în opinia sa, PSD tratează dezbaterea publică. Fostul ministru afirmă că bucureștenii au „șansa să aleagă un primar care a arătat cu adevărat ce înseamnă respectul pentru cetățeni, pentru oraș, care a dezvoltat”, înainte de a încheia cu urarea: „Mult succes Ciprian Ciucu.”