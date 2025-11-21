Virgil Popescu, membru al grupului PPE in Parlamentul European: Politica de Coeziune trebuie consolidata dupa 2028, in acord cu orientarea PPE privind investitiile strategice si eficienta bugetara

Eurodeputatul Partidului Popular European (PPE) Virgil Popescu subliniază că Politica de Coeziune trebuie să rămână o prioritate centrala în viitorul buget european și consideră necesară o actualizare profundă a modului în care fondurile sunt gestionate.

Această abordare se regăsește și în direcția sustinuta de Partidul Popular European, care promoveaza investiții strategice, simplificarea regulilor și o utilizare mai eficientă a resurselor europene.

„Avem nevoie de o Politică de Coeziune adaptată realității. Regiunile au nevoie de rezultate, nu de proceduri care încetinesc implementarea. Un cadru mai clar și mai eficient este esențial pentru perioada de după 2028”, afirma Virgil Popescu.

El arată că infrastructura, energia și digitalizarea trebuie să rămână domenii prioritare pentru sprijinul european, întrucât pot genera creștere economică solidă și pot contribui la stabilitatea pe termen lung.

„Este momentul sa trecem de la birocrație la rezultate. Direcția susținută de PPE merge exact în sensul în care Europa trebuie să acționeze: investiții strategice, reguli simplificate și o abordare responsabilă a bugetului”, subliniază eurodeputatul Virgil Popescu.

Virgil Popescu consideră că o Politică de Coeziune consolidată este cheia pentru a asigura dezvoltare echilibrată și pentru a evita riscurile economice generate de evoluții neuniforme între regiuni.

Politica de coeziune a Uniunii Europene (UE) este o strategie menită să sprijine dezvoltarea armonioasă a statelor membre prin reducerea disparităților economice și sociale între regiuni.

Se realizează prin investiții finanțate din fonduri europene, care vizează sprijinirea proiectelor în domenii precum mediul, transportul și digitalizarea. Această politică ajută la consolidarea unității economiilor UE și la reducerea decalajelor de dezvoltare, fiind un obiectiv fundamental al Uniunii.

Obiectivul principal este să consolideze coeziunea economică, socială și teritorială a UE, reducând diferențele dintre regiuni și statele membre