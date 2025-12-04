Bolojan, despre criza apei potabile din Prahova: Ceea ce trebuie să facem este să luăm măsuri
- Bianca Ion
- 4 decembrie 2025, 18:30
Premierul Ilie Bolojan a comentat, la Viena, situația gravă provocată de lipsa apei potabile în județele Prahova și Dâmbovița, afirmând că autoritățile lucrează pentru ca alimentarea să fie reluată cât mai curând, posibil chiar înainte de începutul săptămânii viitoare. Șeful Executivului a subliniat că responsabilitatea pentru această criză nu va rămâne fără consecințe.
Soluții în lucru pentru reluarea alimentării cu apă
„În afară de aspectele care ţin de poziţionări politice, atunci când ai o situaţie de urgenţă, cum este cea pe care o avem în judeţul Prahova, în principal, prima obligaţie a tuturor celor responsabili este să rezolve problemele şi înţeleg că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, locuitorii care sunt afectaţi, inclusiv companiile care lucrează în zonă, să poată beneficia de apă”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Viena, întrebat despre situaţia provocată în judeţele Dâmboviţa şi Prahova.
Necesitatea măsurilor și asumarea responsabilității
”Având în vedere că aceste lucruri arată şi defecţiuni de sistem, ceea ce trebuie să facem, în astfel de situaţii, este să luăm măsuri pentru ca să nu mai ajungem în astfel de situaţii, iar cei care sunt responsabili de astfel de evenimente trebuie să răspundă pentru aceste lucruri şi asta se va întâmpla în zilele următoare”, a mai precizat şeful Executivului.
Apele Române și-au asumat o parte din vină
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) admite că poartă o parte din responsabilitate în criza apei potabile apărută în Prahova. Reprezentanţii instituţiei susţin că au avertizat autorităţile judeţene privind riscul de întrerupere a alimentării, în timp ce prefectul Daniel Nicodim afirmă că nu a primit nicio informare despre posibilitatea ca localităţile dependente de Barajul Paltinu să rămână fără apă.
Purtătorul de cuvânt al ANAR, Ana-Maria Agiu, a explicat că toate structurile implicate în gestionarea situaţiei din Prahova poartă o parte din responsabilitate, inclusiv Administraţia Naţională Apele Române. Ea a subliniat că, deşi au avut loc reuniuni ale Comitetului pentru situaţii de urgenţă, ar fi fost necesară o comunicare interinstituţională mai eficientă la nivelul autorităţilor judeţene şi locale.
În cadrul şedinţelor Comitetului pentru situaţii de urgenţă din 22 octombrie şi 6 noiembrie, toate instituţiile participante – inclusiv UAT-urile şi operatorul de apă – au fost informate cu privire la riscul iminent de oprire a furnizării. Agiu a precizat că şi Prefectura Prahova a primit aceste informaţii în calitatea sa de coordonator la nivel instituţional.
Autorităţile locale şi operatorul de apă trebuie să dispună de soluţii alternative
ANAR reaminteşte că, atunci când apare un avertisment privind un risc major, fiecare primărie are obligaţia legală de a deţine un plan local de gestionare a situaţiilor de urgenţă, care să acopere diverse scenarii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Potrivit Anei-Maria Agiu, aceste planuri trebuie să includă surse alternative de apă şi proceduri clare de intervenţie. Ea a adăugat că operatorul de apă ESZ Prahova avea, la rândul său, responsabilitatea de a se asigura că astfel de soluţii sunt prevăzute şi funcţionale.
