Bolojan, despre criza apei potabile din Prahova: Ceea ce trebuie să facem este să luăm măsuri

Premierul Ilie Bolojan a comentat, la Viena, situația gravă provocată de lipsa apei potabile în județele Prahova și Dâmbovița, afirmând că autoritățile lucrează pentru ca alimentarea să fie reluată cât mai curând, posibil chiar înainte de începutul săptămânii viitoare. Șeful Executivului a subliniat că responsabilitatea pentru această criză nu va rămâne fără consecințe.

„În afară de aspectele care ţin de poziţionări politice, atunci când ai o situaţie de urgenţă, cum este cea pe care o avem în judeţul Prahova, în principal, prima obligaţie a tuturor celor responsabili este să rezolve problemele şi înţeleg că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, locuitorii care sunt afectaţi, inclusiv companiile care lucrează în zonă, să poată beneficia de apă”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Viena, întrebat despre situaţia provocată în judeţele Dâmboviţa şi Prahova.

”Având în vedere că aceste lucruri arată şi defecţiuni de sistem, ceea ce trebuie să facem, în astfel de situaţii, este să luăm măsuri pentru ca să nu mai ajungem în astfel de situaţii, iar cei care sunt responsabili de astfel de evenimente trebuie să răspundă pentru aceste lucruri şi asta se va întâmpla în zilele următoare”, a mai precizat şeful Executivului.