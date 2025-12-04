România pe harta globală a divertismentului. S-a lansat DraculaLand, o investiție privată de peste 1 miliard de euro

DraculaLand prinde contur. România se pregătește să găzduiască cel mai ambițios proiect de entertainment și tehnologie din Europa de Est. Ieri, 3 decembrie, a fost lansat oficial conceptul DraculaLand, o investiție privată ce depășește 1 miliard de euro, menită să transforme țara într-un epicentru internațional al divertismentului.

Dezvoltat pe o suprafață impresionantă de 160 de hectare, situată strategic la 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Otopeni, proiectul propune o infrastructură integrată ce îmbină turismul, retailul de lux și inovația digitală.

DraculaLand este conceput ca un ecosistem complet, gândit să atragă anual circa 3 milioane de vizitatori în prima fază. Printre atracțiile principale se numără DraculaLand Theme Park, unde se vor regăsi peste 40 de atracții majore și 6 zone tematice imersive desfășurate pe 780.000 mp. Un Aqua Park & Spa, urmând a fi construită una dintre cele mai mari piscine cu valuri din Europa.

Va fi ridicată și o Arenă Multifuncțională, o sală de 22.500 de locuri destinată concertelor și competițiilor internaționale de esports. Nici cei pasionați de shopping nu au fost uitați. Un outlet de lux dezvoltat cu parteneri italieni (Piuarch Milano) și un complex hotelier cu 1.200 de camere, după modelul celui din Florența, va completa ansamblul. Surprizele nu se opresc aici. Un hub pentru startup-uri creative și un circuit de curse de 4,5 km va avea loc în aceeași locație.

„Pentru mine, DraculaLand unifică tot ce am învățat în real estate: disciplină, rigoare, viziune și capacitatea de a ține împreună echipe complexe, cu specializări foarte diferite. Dar, mai important decât atât, adaugă o poveste care dă sens fiecărui metru pătrat construit. Pentru mine, DraculaLand este un proiect de țară – un simbol că România poate și trebuie să construiască repere, nu doar clădiri sau simple proiecte imobiliare.”, a declarat Dragoș Dobrescu, fondatorul proiectului.

Elementul revoluționar al proiectului este DraculaLand Metaverse. Construit în Unreal Engine 5, acesta va funcționa ca un „digital twin” al parcului fizic. Vizitatorii vor putea utiliza DraculaCoin și NFT-uri pentru a interacționa simultan în realitate și în mediul virtual, beneficiind de experiențe personalizate prin inteligență artificială.

Proiectul, susținut de experți precum Gino Garbellini, founding partner Piuarch Milano, Andreea Mihai (ex-Carrefour/Leroy Merlin) și Vlad Marinescu (Esports), promite un impact economic total de aproximativ 5 miliarde de euro în următorul deceniu și crearea a peste 5.000 de locuri de muncă.

Prin îmbinarea legendei locale cu tehnologia viitorului, DraculaLand își propune să devină nu doar o atracție turistică, ci un activ cultural care va redefini brandul de țară al României.