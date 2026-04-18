Cinci parcuri de distracții din România în care poți merge cu cei mici de 1 Mai. Tarife și detalii importante pentru părinți

Minivacanța de 1 Mai poate fi ocazia perfectă pentru o ieșire în familie, iar în România există numeroase parcuri tematice și de distracție potrivite pentru copiii de toate vârstele. Deși acestea pot fi mai aglomerate în această perioadă, experiența va fi una memorabilă pentru cei mici. În Transilvania poți găsi mai multe locuri perfecte pentru timp petrecut în familie.

La Dino Parc Râșnov, la poalele Cetății Râșnov, vizitatorii pot descoperi un univers preistoric cu peste 100 de dinozauri în mărime naturală, pe un traseu în aer liber care seamănă cu un muzeu interactiv.

Pe lângă exponatele impresionante, parcul dispune de locuri de joacă, cinematografe tematice și zone de aventură.Pentru cei mici, biletul de acces costă 28 de lei, iar adulții plătesc 36 de lei.

În apropiere de Bran, Valea cu Povești familiile cu copii au ocazia să pășească într-o lume inspirată din basme și povești clasice. Traseele tematice, personajele fantastice și zonele de joacă integrate în natură transformă această destinație într‑o experiență de neuitat pentru cei mici, într‑un cadru de vis în mijlocul dealurilor. Tariful de acces pentru cei mici este de 40 de lei, în timp ce adulții achită la intrare 50 de lei.

La Porumbacu de Sus, Parcul Povestea Calendarului îi poartă pe vizitatori într‑o călătorie prin cele 12 luni ale anului, fiecare reprezentată printr‑o căsuță cu elemente tematice, jocuri, povești audio și spații de joacă.

Conceptul este gândit ca o lume de basm în aer liber, unde joaca și învățarea se îmbină într‑o atmosferă veselă și colorată. Pentru copii, intrarea este 25 de lei.

În județul Sibiu, Brambura Park oferă o experiență distractivă completă, cu tobogane gonflabile, mașinuțe, locuri de joacă și mini zoo, alături de atracții inedite precum Casa Întoarsă, unde totul pare să funcționeze pe dos, stârnind hohote de râs atât la copii, cât și la adulți. Pentru a vizita celebra Casă Întoarsă, vizitatorii achită în jur de 30 de lei.

La Mini Transilvania Park, în județul Harghita, vizitatorii pot explora o colecție de machete reprezentând repere arhitecturale și culturale din România, într‑o atmosferă relaxată de plimbare. Parcul tematic include și zone interactive și locuri de joacă, oferind o combinație educativă și distractivă potrivită pentru întreaga familie. În acest parc de distracție, copiii sub trei ani au acces gratuit, iar pentru cei mai mari, biletele costă 25 de lei. De asemenea, părinții plătesc 40 de lei pentru un bilet de acces.