Al cui este Castelul Bran? Judecătorii din SUA au dat sentința

Moștenitorii Principesei Ileana a României sunt noii proprietari ai Castelului Bran. Decizia a fost luată în Statele Unite ale Americii (SUA), de cea mai importantă curte de arbitraj din lume. Astfel, Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB) va fi transferată integral urmașilor Principesei Ileana.

Castelul Bran fusese retrocedat legal în anul 2006 moștenitorilor Principesei Ileana a României, dar firma care administra activitatea comercială a proprietății a fost împărțită egal cu avocații de la Herzfeld & Rubin și Rubin, Meyer, Doru & Trandafir, conform profit.ro.

Litigiul juridic dintre cele două părți s-a întins pe parcursul mai mulor ani, disputa fiind judecată la Centrul Internațional pentru Rezolvarea Litigiilor (ICDR), divizia internațională a Asociației Americane de Arbitraj.

În final, judecătorii au luat decizia ca toate părțile sociale ale Companiei de Administrare a Domeniului Bran au fost transferate moștenitorilor Principesei Ileana a României.

50% din capitalul firmei era în proprietatea casei de avocatură Herzfeld & Rubin, de avocații Lia Dorina Doru, Corin Ioan Trandafir și Sergiu Doru, toți trei parteneri ai casei de avocatură Rubin, Meyer, Doru & Trandafir. Mai era și o firmă coordonată de avocatul Mark Meyer, care l-a consiliat și pe fostul președinte al României, din perioada 1996 - 2000, Emil Constantinescu.

În anul 2006, atunci când s-a retrocedat castelul moștenitorii Principesei Ileana au fost trei dintre copiii săi. Arhiducele Dominic Habsburg Lothringen, arhiducesa Maria-Magdalena a Austriei și arhiducesa Margareta Elisabeth Sandhofer.

Dominic Habsburg Lothringen (88 de ani) - 33,34%

Alexandra Ferch – născută Holzhausen (62 de ani) - 6,67%,

Georg Holzhausen (63 de ani) - 5%,

Johann Holzhausen (65 de ani) - 5%,

Andrea Alexandra Sandhofer (56 de ani) - 4,17%,

Anton Sandhofer (59 de ani) - 4,17%,

Elisabeth Viktoria Sandhofer (54 de ani) - 4,16%,

Margareta Sandhofer (57 de ani) - 4,16%

firma Bran Capital Beteiligungs - 33,33%.

Foștii avocați asociați au primit tot profitul realizat în 2023 ( 5,5 milioane de dolari), dar și o parte din cel obținut în 2024 (1,8 milioane de dolari).