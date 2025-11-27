Al cui este Castelul Bran? Judecătorii din SUA au dat sentința
- Nicolae Comănescu
- 27 noiembrie 2025, 10:09
Moștenitorii Principesei Ileana a României sunt noii proprietari ai Castelului Bran. Decizia a fost luată în Statele Unite ale Americii (SUA), de cea mai importantă curte de arbitraj din lume. Astfel, Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB) va fi transferată integral urmașilor Principesei Ileana.
Decizie luată în SUA în privința Castelului Bran
Castelul Bran fusese retrocedat legal în anul 2006 moștenitorilor Principesei Ileana a României, dar firma care administra activitatea comercială a proprietății a fost împărțită egal cu avocații de la Herzfeld & Rubin și Rubin, Meyer, Doru & Trandafir, conform profit.ro.
Litigiul juridic dintre cele două părți s-a întins pe parcursul mai mulor ani, disputa fiind judecată la Centrul Internațional pentru Rezolvarea Litigiilor (ICDR), divizia internațională a Asociației Americane de Arbitraj.
Cui revenea un procent de 50%
În final, judecătorii au luat decizia ca toate părțile sociale ale Companiei de Administrare a Domeniului Bran au fost transferate moștenitorilor Principesei Ileana a României.
50% din capitalul firmei era în proprietatea casei de avocatură Herzfeld & Rubin, de avocații Lia Dorina Doru, Corin Ioan Trandafir și Sergiu Doru, toți trei parteneri ai casei de avocatură Rubin, Meyer, Doru & Trandafir. Mai era și o firmă coordonată de avocatul Mark Meyer, care l-a consiliat și pe fostul președinte al României, din perioada 1996 - 2000, Emil Constantinescu.
În anul 2006, atunci când s-a retrocedat castelul moștenitorii Principesei Ileana au fost trei dintre copiii săi. Arhiducele Dominic Habsburg Lothringen, arhiducesa Maria-Magdalena a Austriei și arhiducesa Margareta Elisabeth Sandhofer.
Cum este împărțită acum CADB
Dominic Habsburg Lothringen (88 de ani) - 33,34%
Alexandra Ferch – născută Holzhausen (62 de ani) - 6,67%,
Georg Holzhausen (63 de ani) - 5%,
Johann Holzhausen (65 de ani) - 5%,
Andrea Alexandra Sandhofer (56 de ani) - 4,17%,
Anton Sandhofer (59 de ani) - 4,17%,
Elisabeth Viktoria Sandhofer (54 de ani) - 4,16%,
Margareta Sandhofer (57 de ani) - 4,16%
firma Bran Capital Beteiligungs - 33,33%.
Foștii avocați asociați au primit tot profitul realizat în 2023 ( 5,5 milioane de dolari), dar și o parte din cel obținut în 2024 (1,8 milioane de dolari).
