Cristi Borcea a obținut reabilitarea judecătorească la Tribunalul București. DNA a avizat cererea

Tribunalul București a admis cererea de reabilitare a lui Cristi Borcea, după ce fostul finanțator al lui Dinamo a prezentat documente privind achitarea integrală a prejudiciului. Hotărârea poate fi contestată în termen de zece zile.

Tribunalul București a admis cererea de reabilitare judecătorească depusă de Cristi Borcea, fost acționar și finanțator al clubului Dinamo. Instanța a luat în considerare actele depuse, în care se arată că acesta a achitat integral prejudiciul stabilit prin hotărârea de condamnare. Decizia de joi, 20 noiembrie, nu este definitivă, iar termenul de contestație este de zece zile.

Hotărârea publicată în soluția oficială reține:

„Admite cererea de dispunere a reabilitării judecătorești, formulată de către condamnatul BORCEA CRISTIAN. În temeiul art. 533 C.pr.pen. raportat la art. 166 C.pen. și art. 168 C.pen., dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului BORCEA CRISTIAN. Dispune comunicarea, spre știință, către IGPR – Serviciul cazier judiciar, statistică și evidențe operative. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 10 zile de la comunicare.” Decizia a fost publicată de G4Media.

Instanța a reținut că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de Codul Penal pentru reabilitare, iar DNA a transmis că nu are obiecții față de cererea depusă.

Reabilitarea este procedura prin care o persoană condamnată poate obține, după executarea pedepsei și achitarea prejudiciului, înlăturarea consecințelor condamnării. Practic, dacă hotărârea va rămâne definitivă, numele lui Cristi Borcea ar urma să fie șters din evidențele cazierului judiciar.

Procedura devine efectivă doar după expirarea termenului de contestație sau după menținerea soluției de către instanța superioară. Până atunci, comunicarea către IGPR are caracter informativ, fără efecte juridice imediate.

Cristi Borcea a fost condamnat în anul 2019 în dosarul privind retrocedarea plajelor din Mamaia. Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit atunci confiscarea sumei de aproape un milion de euro de la omul de afaceri și a pronunțat o pedeapsă de cinci ani de închisoare.

Borcea a fost eliberat după aproximativ nouă luni, în baza legii recursului compensatoriu, care a redus fracția de executare pentru mai mulți condamnați din sistemul penitenciar.

Dosarul retrocedărilor a fost unul dintre cele mai intens dezbătute cazuri ale acelei perioade, având un impact important asupra zonei turistice din Mamaia și asupra administrării terenurilor de plajă.

Reabilitarea judecătorească poate produce efecte doar după rămânerea definitivă a hotărârii. Dacă nu este formulată o contestație, Tribunalul București va comunica oficial decizia către Serviciul Cazier, iar acesta va actualiza evidențele.

Cristi Borcea, care în ultimii ani a evitat expunerea publică, își poate consolida astfel statutul juridic, în condițiile în care și-a achitat obligațiile stabilite de instanță. De rezultatul contestației depinde însă dacă procedura se încheie aici sau dacă dosarul va ajunge la o instanță superioară.