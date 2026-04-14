Un parc turistic dedicat ciocolatei se va deschide în Elveția

Un parc turistic dedicat universului ciocolatei, evaluat la aproximativ 379 de milioane de lire sterline, urmează să fie inaugurat în Elveția de una dintre cele mai cunoscute fabrici de profil din lume, informează timeout.com.

Proiectul din orășelul Broc, aparținând brandului Cailler, își propune să pună în valoare patrimoniul industrial și cultural al sitului, precum și tradiția producției de ciocolată care a consacrat zona la nivel internațional.

Vizitatorii vor putea explora fostele ateliere mecanice ale fabricii, o linie de producție reconstituită, o galerie modernă de prezentare, dar și sere special concepute în forma boabelor de cacao. Întregul traseu expozițional va recrea simbolic parcursul de la cultivarea arborilor de cacao până la legătura cu producția de lapte Gruyère, element esențial în rețetele locale.

Experiența va fi completată la final de o degustare, unde oaspeții vor putea testa diverse sortimente din gama Cailler, în interiorul spațiului denumit „Chocolate Emporium”.

Fabrica din Broc, considerată cea mai veche unitate de producție a ciocolatei încă funcțională din lume, este inclusă în Inventarul Federal al Siturilor de Patrimoniu al Elveției (ISOS), ceea ce îi confirmă valoarea istorică și culturală.

Sub rezerva obținerii autorizației de construire, investitorii vizează deschiderea primei etape a proiectului până în anul 2030. Inițiativa, susținută de Asociația Ciocolatei Gruyère, are un buget estimat la aproximativ 400 de milioane de franci elvețieni, echivalentul a circa 375 de milioane de lire sterline.

Proiectul parcului de ciocolată își propune să conserve identitatea puternică a amplasamentului, în timp ce urmărește modernizarea și extinderea funcțiunilor culturale și turistice. Dezvoltatorii estimează un flux de până la un milion de vizitatori anual, mizând pe atractivitatea noii destinații.

Planurile prevăd și intervenții semnificative asupra infrastructurii existente. Actualul muzeu Maison Cailler ar urma să fie demolat pentru a face loc unei construcții de dimensiuni mai reduse, cu o fațadă neorenascentistă restaurată. În același timp, curtea din fața fostei fabrici va fi coborâtă pentru a reveni la nivelul său istoric, iar în acest spațiu vor fi organizate ateliere culinare susținute de maeștri ciocolatieri.

Lansat oficial în urmă cu patru ani, proiectul a intrat în etapa analizelor preliminare la finalul anului 2023. În prezent, autoritățile din Broc au supus consultării publice planurile pentru viitorul Parc al Ciocolatei Cailler, marcând un pas important înainte în procesul de dezvoltare.

Pentru a putea merge mai departe cu proiectul, este necesară modificarea Planului de Dezvoltare Locală, precum și obținerea a zece autorizații de construire.

În paralel, autoritățile mizează pe introducerea unor legături feroviare directe între orașul Bern și stația Broc-Chocolaterie, cu scopul de a reduce presiunea generată de fluxul mare de vizitatori și de a fluidiza traficul din zonă.

De asemenea, este prevăzut un telescaun care va face legătura între parc și o parcare subterană amplasată în afara perimetrului principal al obiectivului, facilitând astfel accesul și dispersarea mai eficientă a vizitatorilor.