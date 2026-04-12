Cel mai mare ou de Paște din lume are 56 kg și 75 cm înălțime

Într-o demonstrație impresionantă a creativității și măiestriei, un ou uriaș realizat special pentru sărbătorile de Paște atrage toate privirile. Cântărind nu mai puțin de 56 kg și având o înălțime de 75 cm, acesta este considerat cel mai mare ou de Paște din lume, informează People.

Munca din spatele acestui record nu a fost deloc simplă. Artizanii care l-au realizat au combinat tehnici tradiționale cu soluții inovatoare pentru a susține structura masivă și a menține designul impecabil. În plus, detaliile decorative au fost concepute astfel încât să păstreze spiritul sărbătorii, transformând oul într-un adevărat simbol al Paștelui.

Mai exact, Cadbury a dezvăluit cel mai mare ou „mini” din lume, denumit oficial „Mega Mini Egg”, chiar la timp pentru sărbătorile de Paște. După succesul de anul trecut, când Cadbury World a realizat cel mai mare ou cu cremă de ciocolată, echipa a dorit să ridice ștacheta pentru 2026.

Ciocolatierele Claire Fielding, Dawn Jenks și Donna Pitt au transformat conceptul clasic de Cadbury Mini Egg într-o versiune monumentală. Deși inspirat de oul mic de ciocolată, Mega Mini Egg impresionează prin dimensiuni: cântărește 54 kg și măsoară 65 cm în înălțime.

„După reacția extraordinară la oul gigant cu cremă Cadbury de anul trecut, am știut că trebuie să realizăm ceva la fel de spectaculos pentru 2026”, a declarat Claire Fielding într-un comunicat oficial. „Ouăle Cadbury Mini sunt favoritele britanicilor și un simbol al Paștelui, așa că Mega Mini Egg a fost următoarea provocare firească”.

La fel ca versiunile clasice de Cadbury Mini Eggs, Mega Mini Egg a fost decorat cu modelul pătat emblematic de pe coaja originală. „Am preluat designul inconfundabil al cojii și l-am amplificat, transformând oul într-un adevărat spectacol. A fost extrem de satisfăcător să vedem cum prinde viață, iar acum așteptăm cu nerăbdare ca vizitatorii să vină să-l admire personal de Paște”, a adăugat Fielding.

Dawn Jenks, care a lucrat anterior la cel mai mare ou cu cremă de ciocolată Cadbury din lume, 40 kg și 90 cm înălțime, a contribuit și de data aceasta la această realizare impresionantă.

În aprilie 2025, Dawn Jenks a declarat că echipa a început procesul de creație folosind o matriță și o „rețetă secretă” pentru fondant. „Am realizat o mulțime de proiecte diferite”, a spus ea. „Am creat o coroană pentru Jubileu, am construit Teatrul Globe al lui Shakespeare și multe altele. De asemenea, am făcut numeroase decorațiuni pentru Crăciun și Halloween”.

Totuși, la fel ca în cazul celui mai mare ou Cadbury Creme Egg, Mega Mini Egg nu este destinat consumului. Oul gigantic este doar pentru „oaspeți, pentru a se bucura de el și a se fotografia cu el”.

În prezent, Mega Mini Egg poate fi admirat până pe 12 aprilie în zona de producție a ciocolatei de la Cadbury World, din Birmingham, Anglia. Vizitatorii au ocazia să descopere și noul spectacol „Freddo's Egg-Cellent Easter”, inspirat de celebrul Cadbury Freddo, tableta de ciocolată cu lapte în formă de broască, transformând vizita într-o experiență de sărbători distractivă și interactivă.