Noi reguli pentru transportul ouălor de Paște. Ce recomandări au primit pasagerii

Un aeroport din Marea Britanie anunță reguli pentru transportul ouălor de Paște și pregătește măsuri pentru un trafic de peste 725.000 de pasageri în perioada sărbătorilor.

Bristol Airport a emis recomandări pentru pasagerii care vor călători în perioada Paștelui, în special pentru cei care transportă dulciuri specifice sezonului. Reprezentanții aeroportului le cer acestora să păstreze ouăle de ciocolată în bagajul de mână și să se asigure că pot fi scoase rapid pentru control.

Autoritățile avertizează că unele produse, precum ouăle cu cremă, pot atrage verificări suplimentare, deoarece umplutura lor poate intra sub incidența regulilor privind lichidele și ar putea fi confiscate.

Aeroportul se pregătește pentru un aflux ridicat de pasageri în perioada Paștelui. Aproximativ 150.000 de persoane sunt așteptate să tranziteze terminalul în weekendul aglomerat, iar pe parcursul a trei săptămâni, începând de vineri, 27 martie, numărul total ar putea ajunge la 725.000.

Mulți călători vor pleca spre destinații interne, precum Dublin, Edinburgh sau Glasgow. În același timp, rămân populare și cursele spre destinații de schi, precum Geneva, Innsbruck și Verona, dar și cele către zone mai calde, precum Palma, Alicante, Malaga, Faro sau Tenerife. Amsterdam continuă să fie o alegere frecventă datorită conexiunilor internaționale și duratei scurte a zborului.

Reprezentanții aeroportului au anunțat că pasagerii pot transporta acum lichide în recipiente de până la doi litri în bagajul de mână. De asemenea, dispozitivele electronice pot rămâne în bagaj în timpul controlului de securitate. Totuși, călătorii sunt sfătuiți să verifice regulile înainte de întoarcere, deoarece acestea diferă de la un aeroport la altul.

Pentru a evita întârzierile, pasagerii trebuie să golească buzunarele și să așeze obiectele în bagajul de mână. Sticlele metalice trebuie golite înainte de control, iar hainele precum paltoanele, pălăriile și curelele trebuie plasate în tăvi, împreună cu bagajele. În anumite cazuri, li se poate cere să își scoată încălțămintea.

Pasagerii care călătoresc cu cărucioare, scaune auto pentru copii, scaune cu rotile sau dispozitive de sprijin trebuie să aloce mai mult timp pentru control, deoarece acestea vor fi verificate separat.

În cazul copiilor, cei care au peste un metru înălțime vor trece prin scannerul de securitate. Cei mai mici sau cei care nu pot menține poziția necesară vor fi supuși unui control manual.

Autoritățile aeroportuare recomandă pasagerilor să călătorească doar cu obiectele esențiale în bagajul de mână și să respecte toate indicațiile personalului de securitate.

Scopul acestor măsuri este reducerea timpului de așteptare într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului.