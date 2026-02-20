Michael Jai White din „Blood and Bone” se plânge că America nu mai formează bărbați adevărați

Michael Jai White, actorul cunoscut pentru rolul său din „Blood and Bone”, lansează o avertizare dură cu privire la schimbările sociale din America. Într-un interviu recent, el a declarat America „nu mai creează bărbați” exprimându-și îngrijorarea față de efectele pe termen lung asupra tinerilor și a societății, informează pagesix.com.

Michael Jai White subliniază că valorile tradiționale legate de responsabilitate, disciplină și maturitate par să fie tot mai puțin cultivate, ceea ce ar putea influența viitorul comunităților și al culturii americane. Actorul a mai menționat că aceasta nu este doar o problemă a generațiilor tinere, ci un fenomen care afectează modul în care societatea în ansamblu își modelează liderii de mâine.

Michael Jai White, actor și expert în arte marțiale, a exprimat recent o opinie critică privind evoluția băieților în Statele Unite, considerând că aceștia devin tot mai „blânzi” în societatea contemporană.

În podcastul lui Joe Rogan, White a subliniat diferențele culturale, menționând că în țări precum Australia și Noua Zeelandă există încă „rituri de trecere” care formează tineri în moduri mai riguroase.

„Încă un lucru trist legat de Statele Unite: nu mai creăm bărbați”, a afirmat el. Rogan a completat, recunoscând că acești tineri, atunci când apar, „ies în evidență”.

White a mai atras atenția asupra industriei cinematografice, observând că rolurile de „mascul alfa american” sunt adesea interpretate de actori non-americani. „Foarte rar este vorba de un american. E o adevărată experiență, omule”, a spus el. Rogan a remarcat, la rândul său, că în ultimele două decenii imaginea masculinității în SUA a fost „demonizată”.

White a mărturisit că a observat „începutul” unei noi abordări educaționale încă din perioada când preda. „Am fost martor direct la momentul în care toți primeau trofee doar pentru participare”, a declarat bărbatul de 58 de ani, referindu-se la premiile distribuite elevilor fără a exista o competiție reală.

„Este vorba despre stima lor de sine, iar oamenii simt nevoia să o protejeze. Eu le spuneam: Hai să facem lucrurile corect...”

Dar, susține actorul, că această lipsă a confruntării cu înfrângerea îi lasă pe copii nepregătiți să facă față eșecului, ceea ce, în cazuri extreme, poate duce la violență în școli. Rogan a explicat, de asemenea, că „a pierde este cel mai bun medicament”, pentru că numai din eșec poți învăța.

Actorul cunoscut din „Cavalerul Negru”, care deține centuri negre în mai multe arte marțiale, a povestit cum a intrat în echipa de atletism a liceului său în urma unei „curse norocoase”, învingând unul dintre cei mai rapizi alergători. Această experiență l-a influențat profund, învățându-l să aplice principiile atletismului în dezvoltarea abilităților sale de luptă.

„Eficiența mișcării este esențială. Tot ce am învățat în atletism am început să aplic în artele marțiale”, a explicat actorul. „Acest lucru mi-a oferit strategii și tehnici în care precizia și eficiența mișcării fac diferența reală.”

Darren White a recunoscut că talentul său înnăscut în atletism i-a creat uneori un obstacol în dezvoltarea în arta marțială, pentru că îi permitea să obțină rezultate mai ușor decât alții, fără să depună același efort.

„Lupta venea natural pentru mine, dar am realizat că, atunci când eram considerat un luptător de top, performanța mea în artele marțiale era mai slabă, pentru că mă bazam prea mult pe alte abilități și nu mă străduiam la fel de mult ca alții”, a explicat el.

El a explicat diferența prin exemplul unui luptător care obosește după 100 de lovituri de picior în comparație cu el, care poate continua până la 1.000. „Dacă el ajunge la 120, iar eu la 1.001, cine este cu adevărat mai bun? El, pentru că a ieșit din zona sa de confort”, a subliniat White. Din această perspectivă, spune că nu se mai compară cu alți luptători în timpul antrenamentelor, ci își ajustează efortul în funcție de propriile capacități.