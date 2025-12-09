Meghan s-a răzgândit și ar vrea să își viziteze tatăl de care nu i-a păsat până acum

Ducesa de Sussex ar fi încercat să-și contacteze tatăl aflat în spital. Conform informațiilor vehiculate în presa internațională, medicii au ar fi decis să îi amputeze un picior. Purtătorul de cuvânt al actriței Meghan Markle susține că ea ar fi făcut pașii necesari pentru a afla în ce spital din Filipine este tratat, arată Express.co.uk.

Thomas Markle și-a pierdut piciorul stâng, conform relatărilor, și a declarat pentru Mail on Sunday că nu vrea să moară departe de fiica sa. El a spus că își dorește să o întâlnească pe Meghan, pe copiii ei, Archie și Lilibet, și pe soțul ei, Prințul Harry.

„A încercat să ia legătura cu tatăl ei”, a spus purtătorul de cuvânt.

Relația dintre Meghan Markle și tatăl ei, Thomas Markle, s-a deteriorat complet în 2018, în apropierea nunții Ducesei de Sussex. În perioada respectivă, Thomas Markle a fost surprins în timp ce aranja o sesiune de fotografii cu paparazzii. Gestului lui a stârnit tensiuni majore în familie. De atunci, legătura lor a fost ruptă.

Thomas Markle a declarat că nu a primit niciun mesaj de la fiica lui și a menționat că nu și-a schimbat numărul de telefon. Ziarul a mai relatat că Meghan i-ar fi trimis un email, însă tatăl ei a mărturisit că „nu folosește niciodată emailul”.

Cu toate acestea, The Independent a publicat informații potrivit cărora o sursă apropiată Ducesei de Sussex a declarat că situația ar fi putut fi clarificată mult mai ușor. Sursa a explicat că, dacă The Mail on Sunday ar fi luat legătura cu echipa lui Meghan pentru a verifica informațiile, i s-ar fi transmis lui Thomas Markle să își verifice căsuța de email, evitând astfel confuziile și neînțelegerile.

Aceeași sursă a mai spus că echipa Ducesei este obișnuită să gestioneze astfel de situații și că multe dintre informațiile raportate în presă nu reflectă realitatea.

„The Mail nu a încercat să contacteze echipa Ducesei înainte de publicare pentru a verifica afirmațiile din reportaj. Dacă ar fi făcut-o – mai ales având în vedere citatele pe care s-au bazat de la Thomas Markle și personalul spitalului – le-am fi spus pur și simplu să-i spună lui Thomas Markle să-și verifice emailul”, mai arată sursa.