Monden

Meghan s-a răzgândit și ar vrea să își viziteze tatăl de care nu i-a păsat până acum

Comentează știrea
Meghan s-a răzgândit și ar vrea să își viziteze tatăl de care nu i-a păsat până acumMeghan Markle. Sursa foto: Facebook/Captură video
Din cuprinsul articolului

Ducesa de Sussex ar fi încercat să-și contacteze tatăl aflat în spital. Conform informațiilor vehiculate în presa internațională, medicii au ar fi decis să îi amputeze un picior. Purtătorul de cuvânt al actriței Meghan Markle susține că ea ar fi făcut pașii necesari pentru a afla în ce spital din Filipine este tratat, arată Express.co.uk.

Meghan Markle vrea să ia legătura cu tatăl bolnav

Thomas Markle și-a pierdut piciorul stâng, conform relatărilor, și a declarat pentru Mail on Sunday că nu vrea să moară departe de fiica sa. El a spus că își dorește să o întâlnească pe Meghan, pe copiii ei, Archie și Lilibet, și pe soțul ei, Prințul Harry.

„A încercat să ia legătura cu tatăl ei”, a spus purtătorul de cuvânt.

Relația dintre Meghan Markle și tatăl ei, Thomas Markle, s-a deteriorat complet în 2018, în apropierea nunții Ducesei de Sussex. În perioada respectivă, Thomas Markle a fost surprins în timp ce aranja o sesiune de fotografii cu paparazzii. Gestului lui a stârnit tensiuni majore în familie. De atunci, legătura lor a fost ruptă.

Iulia Vântur, declarație ciudată: Îmi place să fiu singură
Iulia Vântur, declarație ciudată: Îmi place să fiu singură
Atenție de unde cumpărați kendama! Luna cadourilor plină de țepe
Atenție de unde cumpărați kendama! Luna cadourilor plină de țepe
Thomas Markle

Thomas Markle. Sursa foto: Captură video

Mesaj pentru fiica lui

Thomas Markle a declarat că nu a primit niciun mesaj de la fiica lui și a menționat că nu și-a schimbat numărul de telefon. Ziarul a mai relatat că Meghan i-ar fi trimis un email, însă tatăl ei a mărturisit că „nu folosește niciodată emailul”.

Cu toate acestea, The Independent a publicat informații potrivit cărora o sursă apropiată Ducesei de Sussex a declarat că situația ar fi putut fi clarificată mult mai ușor. Sursa a explicat că, dacă The Mail on Sunday ar fi luat legătura cu echipa lui Meghan pentru a verifica informațiile, i s-ar fi transmis lui Thomas Markle să își verifice căsuța de email, evitând astfel confuziile și neînțelegerile.

Șir de controverse în jurul lui Meghan Markle

Aceeași sursă a mai spus că echipa Ducesei este obișnuită să gestioneze astfel de situații și că multe dintre informațiile raportate în presă nu reflectă realitatea.

„The Mail nu a încercat să contacteze echipa Ducesei înainte de publicare pentru a verifica afirmațiile din reportaj. Dacă ar fi făcut-o – mai ales având în vedere citatele pe care s-au bazat de la Thomas Markle și personalul spitalului – le-am fi spus pur și simplu să-i spună lui Thomas Markle să-și verifice emailul”, mai arată sursa.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:43 - Vizita lui Borius Pistorius în România a fost anulată din cauza problemelor de sănătate
16:36 - Stare de urgență în Lituania. Ce trebuie să știe cetățenii moldoveni înainte de a călători
16:23 - Iulia Vântur, declarație ciudată: Îmi place să fiu singură
16:16 - Atenționare MAE pentru români: Posibilitatea producerii unui cutremur de mare intensitate în Japonia
16:05 - Meghan s-a răzgândit și ar vrea să își viziteze tatăl de care nu i-a păsat până acum
15:55 - Birocrația, legislația stufoasă și lipsa digitalizării, marile probleme ale sectorului public. Ce nemulțumiri au buge...

HAI România!

Tabăra lui Georgescu, ciuruită la Marș TV
Tabăra lui Georgescu, ciuruită la Marș TV
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!

Proiecte speciale