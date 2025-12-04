Meghan dă din casă, în încercarea de a mai face niște bani

Cu puțin timp înainte de Sărbători, Meghan Markle și-a lansat noul episod al emisiunii de pe Netflix. Într-o ediție de o oră, Ducesa de Sussex a împărtășit momente intime din viața de familie și sfaturi pentru cei care vor să aibă parte de un Crăciun de poveste, scrie Express.co.uk.

Fiica lui Meghan, Lilibet, are patru ani și, potrivit mamei sale, se comportă deja ca o „adolescentă”. Fiul său, Archie, în vârstă de șase ani, își arată personalitatea jucăușă și preferințele, iar actrița îl descrie cu sinceritate, menționând că roșul este culoarea lui favorită.

În acest context, mesajul central al emisiunii este unul clar: Crăciunul nu se rezumă la mesele fastuoase sau la decorurile elaborate, ci la reconectarea cu familia și prietenii și la momentele de relaxare și bucurie.

„Amintirile și momentele petrecute împreună cu familia sunt cele mai valoroase”, explică Meghan.

Episodul începe cu Meghan alergând printr-o fermă de brazi, pe fundalul piesei „Run Run Reindeer”, interpretată de The Beach Boys. Ducesa a ales un brad înalt și l-a decorat cu ornamente aurii și maro.

„Un brad reflectă povestea familiei tale. Simți trecerea timpului și diferitele capitole ale vieții prin ornamente”, a afirmat ea.

În episod, Meghan pregătește două calendare de Advent pentru copii, pe care le umple cu mici cadouri și bilețele scrise de mână, purtând mesaje precum „Te iubesc pentru că ești atât de curajos”.

De asemenea , Ducesa s-a lăsat surprinsă în timp ce gătea alături de invitați precum expertul în ospitalitate Will Guidara și chef-ul Tom Colicchio, realizând rețete simple, ușor de refăcut acasă, de la fursecuri cu scorțișoară și quiche-uri până la supe.

Meghan Markle se implică în proiecte creative alături de prietenele sale, Kelly McKee Zajfen și Lindsay Jill Roth, purtând pijamale roșii asortate și confecționând coronițe de Crăciun.

De asemenea, actrița a avut o sesiune de pictură pe piese de ceramică alături de jucătoarea de tenis Naomi Osaka. Cele două au decorat farfurii și căni cu modele de sărbători.

Pe lângă aceste activități, Ducesa oferă sfaturi practice pentru împachetarea cadourilor, arătând metode de a transforma obiectele mai greu de manevrat în cadouri elegante și impresionante. Prin aceste momente, Meghan subliniază că sărbătorile sunt despre bucuria de a crea, de a petrece timp de calitate cu cei dragi și de a aduce un strop de magie fiecărei tradiții.

În încheiere, Ducesa le îndeamnă pe urmăritoarele ei să își acorde timpul necesar.

„Ai grijă de tine și vei putea să ai grijă de toată lumea”, a mai spus ea.