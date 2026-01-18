Meditațiile pentru examene, sistemul de învățământ paralel care îi sărăcește pe părinți

Părinții din România sunt obligați să investească sume enorme în meditațiile copiilor lor, arată un studiu realizat de organizația Salvați Copiii România, Conform analizei, cheltuielile medii ajung aproape de 10.000 de lei pe an, incluzând meditații, after school și materiale didactice.

Comparativ cu 2021, cheltuielile medii au crescut cu aproximativ 3.100 de lei, ajungând la 9.818 lei anual. Creșterile semnificative se înregistrează în special în cazul meditațiilor, aproximativ 3.700 de lei pe an, și la after school, circa 2.500 de lei.

Studiul evidențiază, de asemenea, că aceste costuri cresc odată cu vârsta copilului. La ciclul primar, părinții plătesc, în medie, 6.803 lei anual. La gimnaziu, suma urcă la 10.781 lei, iar la liceu ajunge la 12.119 lei.

Cele mai căutate meditații sunt la matematică, limbi străine și limba română. Discipline precum informatica, fizica, chimia sau biologia apar mai ales în pregătirea elevilor de liceu. Bucureștiul conduce topul meditațiilor, cu 60% dintre copii implicați, cu aproximativ 20 de puncte procentuale mai mult decât în alte orașe sau în mediul rural.

Costul mediu lunar al meditațiilor ajunge la aproximativ 1.000 de lei, iar majoritatea copiilor urmează pregătire la două materii.

În orașele mici, o ședință de pregătire la Limba și Literatura Română costă între 80 și 100 de lei, iar la matematică între 100 și 120 de lei. Pentru meditațiile la geografie, părinții achită câte 100 de lei pe ședință, iar la istorie prețul ajunge la 120 de lei.

Pentru mulți părinți, aceste cheltuieli reprezintă un efort important, iar unii dintre ei spun că trebuie să amâne alte cheltuieli pentru a putea plăti pregătirea copiilor.

Laurențiu Cristea, elev în clasa a XII-a la un liceu din Făgăraș, face meditații la Limba și Literatura Română și a ales să învețe singur la Istorie.

„Pregătirea lui și rezultatele de la Bacalaureat sunt foarte importante pentru noi. Cheltuieli vor fi la tot pasul, având în vedere că urmează facultatea”, ne-a spus mama elevului de liceu.