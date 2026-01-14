Cursuri online în mai multe școli din țară, din cauza ninsorilor 

Aproximativ 2.200 de elevi din cinci unități de învățământ din județele Dolj, Timiș și Teleorman vor urma cursurile online miercuri, din cauza ninsorilor, potrivit datelor Ministerului Educației. Totodată, într-o școală din județul Satu Mare, activitatea didactică va fi suspendată, iar orele vor fi recuperate ulterior.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, mai multe unități de învățământ din țară își vor adapta programul școlar de miercuri. Conform situației centralizate, cinci unități de învățământ din trei județe vor ține cursurile de miercuri, 14 ianuarie, exclusiv în format online.

Este vorba despre o unitate de învățământ din județul Dolj și câte două unități din județele Timiș și Teleorman. În total, aproximativ 2.200 de elevi sunt afectați de această măsură, luată pentru a asigura siguranța deplasării și desfășurării activităților educaționale.

În același timp, cursurile vor fi suspendate complet într-o unitate de învățământ din județul Satu Mare, unde sunt înscriși aproximativ 450 de elevi. Autoritățile au anunțat că orele pierdute vor fi recuperate ulterior, potrivit metodologiilor în vigoare.

Deciziile au fost luate la nivel local, în funcție de evoluția condițiilor meteo și de recomandările autorităților. Inspectoratele școlare urmăresc situația și pot lua măsuri suplimentare dacă vremea nefavorabilă persistă.

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a afirmat că, noaptea de marți spre miercuri va fi una geroasă în Maramureș, în nordul Moldovei, dar și în Transilvania, Oltenia și Muntenia și zona de munte.

„Minimele în această noapte se vor situa între -13 în partea de nord a Moldovei, de pildă, 2 grade în sudul Banatului, chiar și în Capitală, o minimă între -9 și -6 grade. Dar avem și vești bune, având în vedere că începând de mâine temperaturile vor crește ușor și ne apropiem de normalul termic al datei din calendar. Contăm pe maxime, în general între -5 până la 5- 6 grade, iar minimele sunt mai ridicate, spre -7 până la 3 grade”, a spus aceasta, la un post TV.