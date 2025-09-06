Social Cât te costă să îți înscrii copilul la afterschool. Sunt scumpe, dar foarte căutate







În ultimii ani, afterschool-urile au devenit tot mai populare în marile orașe din România. Acestea nu sunt doar locuri de supraveghere, ci spații unde micuții își fac temele, se joacă și sunt încurajați să pună accentul pe hobby-urile lor. Majoritatea părinților optează pentru afterschool din cauza programului încărcat, însă această alegere implică și un cost lunar.

În București, un abonament lunar pentru un program complet poate ajunge până la 2000 de lei. Aceasta include realizarea temelor sub supravegherea cadrelor didactice, cursuri opționale de limbi străine sau informatică, activități sportive și ateliere de artă, dar și momente de socializare între copii.

De asemenea, cei mici au mesele incluse și transportul inclus de la școală. În funcție de zona în care locuiesc, părinții pot opta și pentru pachete mai accesibile. Astfel, aceștia pot găsi centre educaționale în care tarifele pornesc de la 900 de lei.

„Programul începe odată cu preluarea copilului de la școală cu mașinile noastre. Copiii ajung la noi și se pregătesc de masă. Masa se pregătește la noi, cu bucătar calificat. Apoi intră la teme, cu doamnele învățătoare, pentru realizarea temelor și pregătire suplimentară. După terminarea temelor avem opționale adaptate în funcție de vârstă. Avem și patru ore de sport. De la ora 16:30 sunt activități în aer liber”, ne-a spus reprezentantul Afterschool Wings din Hucurești.

Pe lângă teme, copiii înscriși la afterschool au opționale de limba engleză, robotică, aikido, șah, dezvoltare personală, desen, pictură, teatru, dans. Situația este diferită în Timișoara, Cluj sau Brașov. Deși taxele sunt mai mici, numărul afterschool-urilor este limitat.

Astfel, părinții trebuie să caute cu atenție o variantă pentru cei mici. În Timișoara, un abonament la afterschool pornește de la 870 de lei. Pe lângă acești bani, părinții plătesc și mesele zilnice ale copiilor.

„Activităţile opţionale nu sunt incluse în tariful lunar şi se stabilesc în funcţie de oferta contractată şi de numărul de copii. Numărul minim de copii pentru care se organizează o activitate opțională este de cinci. La solicitarea părinţilor, se pot organiza și alte activități opţionale”, se arată pe pagina unui centru educațional din Timișoara.

Abonamentul lunar de bază la afterschool se plătește integral, indiferent de numărul zilelor în care copilul este absent, singura excepție fiind taxa pentru masă.

Părinții trebuie să ia în considerare că tarifele pentru ateliere și cursurile opționale variază în funcție de natura activității și de frecvența cu care copilul participă la ele. Totodată, frații înscriși beneficiază de o reducere de 15%.

„Ajungem la 19:00 acasă și nu are cine să supravegheze copilul după școală. Chiar dacă e scump, suntem siguri că acolo își face temele pentru a doua zi și învață ceva în plus”, ne-a spus un părinte.