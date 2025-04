Social Marian Ciotoianu, regele micilor, a dezvăluit rețeta care l-a îmbogățit







Marian Ciotoianu este unul dintre cei mai de succes antreprenori din România, fiind cunoscut drept „regele” micilor din București și Ilfov. Afacerea sa a început din întâmplare, dar a evoluat rapid, devenind un brand bine cunoscut și apreciat.

Marian Ciotoianu face cei mai buni mici

În ultimii ani, brandul „La Ciotoianu” a câștigat din ce în ce mai multă popularitate,.Recent, Marian Ciotoianu, omul din spatele acestei afaceri, a împărtășit rețeta care i-a adus faima.

În București, cele mai apreciate preparate nu se regăsesc în meniurile restaurantelor de lux, ci în afaceri de familie, construite cu muncă, pasiune și ingrediente simple, dar de calitate. Micii de la Ciotoianu sunt un exemplu elocvent în acest context. În weekend, se formează cozi, recenziile sunt excelente, iar clienții revin de fiecare dată când au postă de micii săi.

Totul a plecat de la o glumă

Marian Ciotoianu a relatat că totul a început ca o simplă glumă În ceea ce privește rețeta faimoșilor mici, Ciotoianu a garantat reușita prin utilizarea ingredientelor de calitate și a unei rețete cât mai simple.

„Afacerea a plecat dintr-o glumă, am vrut să văd dacă o să am succes și am început să fac mici și pastramă prin 2007-2008, chiar când începuse criza. Mi-am făcut un grătar aici în incintă, ușor, ușor, am făcut treabă bună, calitate bună, oamenii au înțeles că nu păcălesc pe nimeni și au început să vină. Am început să mă dezvolt și să ajung în situația de a avea 64 de angajați”, a mărturisit Marian Ciotoianu.

Rețeta este fără fără aditivi

Marian Ciotoianu rămâne fidel principiilor sale, li anume, carnea provine exclusiv de la ferme românești de încredere, iar fiecare amestec este realizat în măcelăria proprie, imediat după tranșare.

Rețeta se bazează pe un mix echilibrat de vită, porc și oaie, fără aditivi, folosind doar sare, piper și câteva condimente naturale bine dozate. Fără premixuri și fără trucuri, oferă un gust autentic românesc.

„Secretul rețetei, și întotdeauna va rămâne așa, este carnea proaspătă. Tot timpul am băgat carne de vită, porc, oaie și condimente naturale. Nu am mers pe aditivi. Pot să vă și arăt de unde iau, lucrez doar cu ferme românești”, a explicat Marian Ciotoianu, potrivit cancan.ro.