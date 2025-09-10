Sport Marele dușman de la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Va fi infernal







Campionatul Mondial organizat în 2026 de SUA, Canada și Mexic, va avea un mare dușman: temperaturile caniculare, conform Reuters. Un raport, „Pitches in Peril” (Terenuri în pericol), avertizează că 10 dintre cele 16 stadioane sunt expuse unui risc foarte ridicat de a se confrunta cu condiţii de stres termic extrem.

Până în 2050, aproape 90% dintre stadioanele gazdă din America de Nord vor avea nevoie de adaptare la căldura extremă. În timp ce o treime se vor confrunta cu o cerere de apă egală sau mai mare decât oferta.

Raportul respectiv vorbește și despre riscurile pentru locurile de desfăşurare ale Cupei Mondiale din 2030 şi 2034. A fost examinat impactul încălzirii climatice asupra terenurilor de fotbal de bază folosite.

„Ca spaniol, nu pot ignora criza climatică. Fotbalul a unit întotdeauna oamenii, dar acum ne reaminteşte şi ce avem de pierdut”, a spus Juan Mata, câştigător al Cupei Mondiale din Spania, făcând referire la inundaţiile catastrofale din Valencia de anul trecut.

Campionatul Mondial al Cluburilor a fost găzduit în această vară de SUA. Toți cei prezenți s-au plâns din cauza temperaturilor foarte ridicate. La meciul pe care Borussia Dortmund l-a disputat cu Mamelodi Sundowns, din Africa de Sud (scor 4-3), jucătorii germani nu au stat pe banca de rezerve în prima repriză, din cauza caniculei. O decizie nemaivăzută în fotbalul mare. Dincolo de căldura infernală, competiția a fost marcată și de multe furtuni puternice, fenomenul meteo extrem a dus la întreruperea mai multor confruntări.

Conform raportului, 14 dintre cele 16 stadioane ale Cupei Mondiale din SUA, Canada şi Mexic au depăşit pragurile de siguranţă în acest anpentru cel puţin trei pericole climatice majore: căldură extremă, precipitaţii care fac imposibilă desfăşurarea jocurilor şi inundaţii.

Treisprezece dintre acestea înregistrează deja cel puţin o zi în fiecare vară în care se depăşeşte pragul FIFA pentru pauze de hidratare de 32 °C Wet-Bulb Globe Temperature (WGBT) - un indice recunoscut la nivel internaţional utilizat pentru a măsura stresul termic uman în lumina directă a Soarelui.