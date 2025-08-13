International Mexicul cedează în fața lui Trump. 26 de lideri de cartel extrădați în SUA







Mexicul extrădează 26 de lideri de cartel către Statele Unite în această săptămână, în urma unui acord negociat cu administrația Trump.

Operațiunea, considerată una dintre cele mai ample colaborări judiciare dintre cele două țări, vizează destructurarea unor organizații criminale responsabile de trafic de droguri și acte de violență pe teritoriul american, potrivit Fox News.

Oficialii ambelor guverne au confirmat că transferul a fost condiționat de renunțarea SUA la pedeapsa cu moartea în cazul acuzaților.

Acordul a fost anunțat luni, cu doar o zi înainte ca suspecții să fie îmbarcați într-un zbor special către Statele Unite. Printre cei extrădați se numără Abigael González Valencia, lider al grupării „Los Cuinis”, aliată cu Cartelul Jalisco Nueva Generación (CJNG), și Roberto Salazar, acuzat de implicare în uciderea, în 2008, a unui adjunct al șerifului din Los Angeles.

Administrația Trump a desemnat CJNG drept organizație teroristă, un pas care permite autorităților americane să utilizeze măsuri extinse în combaterea sa. Procurorul general american Pam Bondi a declarat că acești 26 de bărbați „au adus violență și droguri pe țărmurile americane” și că vor înfrunta „consecințe severe” pentru infracțiunile comise.

Ministerul Public și Ministerul Securității din Mexic au confirmat că extrădările au fost posibile după ce Departamentul de Justiție al SUA a garantat că nu va cere pedeapsa capitală. Negocierile au avut loc pe fondul intensificării măsurilor de securitate la graniță și al presiunilor economice, odată cu anunțarea unor tarife vamale de 25% pentru bunurile mexicane importate în SUA.

Președintele mexican Claudia Sheinbaum a precizat că, deși cooperarea este strânsă, armata americană nu va intra pe teritoriul mexican. „Nu va exista o invazie, acest scenariu este complet exclus”, a subliniat aceasta.

Extradarea simultană a celor 26 de lideri reprezintă un precedent rar și un semnal puternic în lupta împotriva crimei organizate transfrontaliere. Potrivit experților, mutarea ar putea reduce temporar capacitatea operațională a unor carteluri, însă este posibil ca grupările să reacționeze prin reorganizare și intensificarea violențelor interne.

În plan internațional, cazul evidențiază cooperarea strategică dintre Mexic și SUA într-o perioadă marcată de tensiuni comerciale și dispute privind imigrația. Washingtonul vede în această acțiune o confirmare a abordării sale dure față de carteluri, în timp ce Ciudad de México își consolidează imaginea de partener activ în combaterea traficului de droguri.