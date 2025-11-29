Ludovic Orban: Nicuşor Dan ar fi trebuit să schimbe imediat conducerea serviciilor secrete

Fostul premier Ludovic Orban, lider al Partidului Forţa Dreptei și fost consilier prezidenţial pe probleme de politică internă, a declarat că preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să efectueze rapid schimbări la conducerea serviciilor secrete.

„Sper că Nicuşor Dan nu a fost deja împachetat de servicii. Dacă eu aş fi fost preşedinte, aş fi schimbat imediat garniturile de la SRI, SIE şi SPP. Aşa e normal, aşa e firesc!”, a afirmat Orban într-un interviu pentru news.ro.

El a adăugat că „fiecare preşedinte are o anumită exigenţă şi o anumită viziune în materie de funcţionare a serviciilor. Serviciile depind de preşedinte şi preşedintele este cel care trebuie să dea direcţia! În mod normal, m-aş fi aşteptat să apară schimbări.”

Despre SPP, Orban a spus că „este o instituţie cam prea puternică pentru gustul meu, dar care este apreciată în rândul structurilor similare la nivel internaţional, a participat la misiuni externe şi, fără discuţie, domnul Pahonţu a fost un manager bun al SPP.”

Orban a venit și cu un sfat pentru Nicuşor Dan: „Ce-i sugerez lui Nicuşor Dan e să facă tot ce e posibil să rămână cu picioarele pe pământ, să nu se lase înconjurat de coconul în care este băgat, în general, preşedintele României de oamenii care sunt în preajma lui şi care au tot interesul să-l rupă de realitate. Sper să reziste la... să zic, corupţia inerentă exercitării celei mai importante funcţii în stat. Să rămână modest şi cu picioarele pe pământ! Asta sper.”

Referitor la alegerile prezidenţiale de anul trecut, Orban a afirmat că, potrivit sondajelor interne, Elena Lasconi ar fi câştigat turul II în România: Era o diferenţă de 1-2 procente. Nu ştiu în diaspora cum ar fi fost, dar pe analizele sociologice pe care le aveam, Elena Lasconi ar fi câştigat. Decizia CCR a distrus democraţia din România şi n-a făcut decât să crească nemăsurat valul extremist şi să compromită instituţiile statului român.”

Orban a negat existenţa unor tabere în PNL şi a spus că a discutat cu Ilie Bolojan despre o fuziune Forţa Dreptei-PNL. El a afirmat că premierul va rezista în funcţie chiar dacă Ciprian Ciucu pierde alegerile pentru Primăria Bucureşti și că, cel puţin până în vara lui 2026, nu se anticipează schimbări, chiar dacă PSD face „jocuri perfide”:

PSD rămâne mufat la resursele publice, îşi plasează oamenii în toate instituţiile şi, în acelaşi timp, mimează opoziţia la reformă. Se acumulează deja frustrări şi la un moment dat acestea vor da în clocot.”

Orban a descris colaborarea cu Nicuşor Dan ca fiind constructivă: „Colaborarea directă pe care am avut-o cu el a fost o colaborare foarte bună. Noi n-am avut discuţii în contradictoriu, n-am avut... Dimpotrivă, a fost un dialog care mie mi s-a părut constructiv”. Despre influenţa oamenilor din jurul preşedintelui, Orban a adăugat: „Există un risc! Un înţelept a spus că puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut. Sper să reziste la acest risc.”