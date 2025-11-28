Guvernul începe angajarea răspunderii pe legea pensiilor speciale ale magistraților

În cadrul ședinței de vineri, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Executivul pornește procedura de angajare a răspunderii pe proiectul legat de pensiile magistraților. Potrivit estimărilor sale, etapa finală ar urma să aibă loc marți, când documentul va fi prezentat în Parlament după ce vor fi analizate și preluate eventualele amendamente venite din partea legislatorilor.

Premierul a precizat, în debutul reuniunii de la Palatul Victoria, că „Avem câteva puncte importante pe ordinea de zi. Unul se referă la proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor şi celelalte sunt legate de rectificarea de buget şi de rectificarea bugetului asigurărilor sociale anul acesta”.

Ilie Bolojan a explicat că inițiativa legislativă este fundamentată pe trei direcții esențiale: accesarea fondurilor europene, introducerea unei corecții în sensul unei „minime justiții sociale” în raport cu inechitățile existente – cum ar fi pensionarea prea devreme și stabilirea pensiei la nivelul ultimului salariu – și, totodată, necesitatea de a reașeza sistemul pe baze sustenabile pentru anii următori, prin legarea contribuției la stabilitatea sistemului.

Premierul a detaliat apoi principalele elemente ale proiectului: pensia va fi plafonată la 70% din ultimul salariu net, vechimea necesară va crește de la 25 la 35 de ani, iar vârsta de pensionare se va majora gradual de la 48–50 de ani până la 65 de ani, pe parcursul unei perioade de aproximativ 15 ani.

Acesta a reiterat: „Vom demara astăzi procedura de angajare a răspunderii Guvernului şi, aşa cum v-am spus ieri, estimarea este că cel mai probabil, marţi, în data de 2, vom trece la finalizarea acestei proceduri prin prezentarea în Parlament după ce vom primi eventualele amendamente de la parlamentari”.

Anunțurile premierului vin în aceeași zi în care ministrul Apărării a demisionat, în urma unui scandal legat de studiile acestuia. Ulterior, Ilie Bolojan a comunicat că portofoliul va fi preluat interimar de ministrul Economiei, Radu Miruță, reprezentant al USR.

Este a doua încercare a Executivului de a modifica pensiile magistraților. Prima variantă a fost respinsă de Curtea Constituțională, nu din cauza conținutului, ci pentru că Guvernul nu a respectat termenul de 30 de zile necesar avizului Consiliului Superior al Magistraturii.

Pe lângă necesitatea ajustării legislative, proiectul este esențial și pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR, în valoare de 231 de milioane de euro. Termenul-limită pentru atingerea acestuia, 28 noiembrie, nu va fi respectat.

Întrebată despre măsurile care pot fi luate pentru a evita pierderea fondurilor, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a declarat:

„Urmează cele 2 luni de evaluare a îndeplinirii jaloanelor și criteriilor pe care mâine le va comunica ministerul Fondurilor Europene. Poate că, în timpul evaluării, legea va intra în vigoare. Va fi un proces de negociere, de discuții cu Comisia Europeană.”

Forma actuală a proiectului menține calculul pensiei la 70% din ultimul salariu net, prevedere existentă și în varianta respinsă anterior de CCR. Cea mai importantă modificare privește însă perioada de tranziție, care se extinde de la 10 la 15 ani.

Astfel, peste 15 ani, magistrații vor putea ieși la pensie la vârsta de 65 de ani. Vârsta standard va crește gradual, cu câte un an în fiecare an, până în 2042, când judecătorii și procurorii vor ajunge la pragul final.

Textul proiectului mai stabilește că pensia de serviciu va reprezenta 55% din baza de calcul formată din media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, fără a depăși însă 70% din ultima indemnizație netă încasată în activitate.

Pensionarea anticipată rămâne posibilă, dar numai pentru cei care au acumulat 35 de ani de vechime. În lipsa împlinirii vârstei standard de 65 de ani, se va aplica o penalizare anuală de „2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”. În prezent, pensia de serviciu a magistraților este echivalentă cu 80% din ultimul salariu brut.