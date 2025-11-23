Ludovic Orban, noi detalii despre demiterea din funcția de consilier. Avertisment legat de Nicușor Dan

Ludovic Orban a ieșit din nou la atac, după ce a fost demis din funcția de consilier prezidențial al președinteluiui Nicușor Dan. Concedierea l-a luat prin surprindere, în condițiile în care nu a primit nicio critică, nicio observașție legate de activitatea sa sau de declarațiile publice.

„Atât timp cât într-o lună și jumătate nu mi s-a adresat niciun reproș, nicio critică, nu mi s-a făcut nicio observație și nici nu mi s-a cerut să nu mai apar public... Iar acest lucru îl spun nu numai despre președinte, îl spun și despre ceilalți oameni implicați în comunicarea publică. Și eu nu am primit nicio observație în toată această perioadă, ca să aflu acum că domnul președinte de-aia m-a demis. „Mi-a luat patru luni și jumătate ca să fiu numit în funcție și o singură zi ca să fiu demis”, a afirmat Orban la Digi 24, care a continuat:

„Nu pot să vă dau răspunsul la această întrebare. Nu știu nici de ce mi-a făcut oferta să intru în echipa sa. Nu știu nici de ce a luat decizia să mă elibereze din funcție.”

O problemă a fost legată de viziunea pe care Orban o are față de colaborarea cu PSD, una diferită de cea a președintelui Nicușor Dan. „Eu am criticat PSD atunci când era de criticat. Țara e blocată de peste o lună. Pensiile magistraților au fost declarate neconstituționale din cauza faptului că toți judecătorii PSD au votat în bloc pentru neconstituționalitate. Nu mi se pare normal ca premierul unei coaliții să fie atacat continuu, și asta plecând de la liderul unui partid.”

Orban nu crede că se poate colabora cu social-democrații. „Nu cred că în relația cu PSD trebuie să arăți prea multă amicalitate sau disponibilitate spre compromis. PSD așa e construit, îi dai un deget și ia o mână.

Nu pot să nu remarc atunci când un președinte de partid spune că a vorbit în dimineața respectivă cu președintele României, iar președintele României nu infirmă astfel de informații. M-am referit la Grindeanu.”