Liviu Vârciu, victimă a unui jaf. Prezentatorul de la Antena, revoltat de incident

Liviu Vârciu, cunoscut publicului și pentru colecția sa de mașini de lux, a descoperit recent că unul dintre autoturismele sale a fost afectat de un incident neplăcut. Prezentatorul TV, care acordă o atenție deosebită fiecărui vehicul, a constatat că o parte din autoturismul său lipsește, situație care i-a provocat multă indignare.

Prezentatorul TV Liviu Vârciu a descoperit recent că antena de pe una dintre mașinile sale a fost furată în timp ce autoturismul era parcat. În urma incidentului, acesta și-a exprimat frustrarea pe rețelele de socializare.

Pe mașină a rămas doar suportul antenei, semn că piesa nu a fost luată complet. Internauții au crezut inițial că este vorba de o glumă, însă Vârciu a confirmat că situația este reală și nu este prima dată când se confruntă cu astfel de incidente.

Liviu Vârciu a povestit pe TikTok că antena de pe una dintre mașinile sale a fost furată și și-a exprimat indignarea față de gest. Prezentatorul a criticat modul în care cineva a ales să ia doar plasticul de la antenă.

Acesta a declarat că deține aproximativ 20 de mașini, parcate atât în fața casei, cât și într-o parcare de la un supermarket din apropiere. De-a lungul timpului, Vârciu a avut mai multe discuții cu vecinii din cauza locurilor de parcare limitate în cartier.

Un proiect legislativ aflat pe masa Parlamentului României propune ca mașinile noi sau second-hand aflate în garanție și care prezintă defecte grave sau periculoase să fie reparate pe cheltuiala vânzătorului. Obligația ar urma să se aplice indiferent de natura defecțiunii.

În prezent, producătorii, importatorii și dealerii pot exclude din garanție anumite componente sau situații fără a suporta costurile reparației. Noua propunere elimină aceste excepții și impune vânzătorilor să acopere integral orice defecțiune, asigurând responsabilitatea pentru siguranța vehiculelor comercializate.