Legea pentru modificarea Statutului deputaților și senatorilor, promulgată de Nicușor Dan

Legea pentru modificarea Statutului deputaților și senatorilor, promulgată de Nicușor Dan
Întâlnirile dintre parlamentari și terți trebuie consemnate în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), potrivit unei legi promulgate de președintele Nicușor Dan. „Am promulgat recent Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor”, a anunțat acesta, într-o postare pe Facebook.

Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor, promulgată

Președintele a transmis că legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor a fost promulgată, fiind „un pas decisiv pentru creşterea transparenţei şi integrităţii în procesul legislativ şi un element cheie în îndeplinirea standardelor OCDE asumate de România”.

„Legea introduce Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), o platformă publică menită să asigure un dialog deschis şi echitabil între parlamentari şi reprezentanţii societăţii”, a mai spus acesta.

Obligații privind programarea și raportarea întâlnirilor

El a afirmat că noile reguli cer ca întâlnirile dintre parlamentari și terți să fie înscrise în RUTI cu 48 de ore înainte, iar dacă discuțiile apar pe neașteptate, acestea trebuie înregistrate în cel mult 48 de ore după ce au avut loc.

Legea stabilește și cine sunt terții cu care pot avea loc astfel de întâlniri, incluzând reprezentanţi mandataţi ai entităţilor cu activitate de advocacy sau public affairs, precum și organizaţii neguvernamentale, patronale, sindicale, camere de comerţ sau alte structuri care au un interes legitim într-o inițiativă legislativă aflată în procedură.

„Totodata, sunt stabilite sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor: avertisment scris pentru parlamentari și eliminarea terților din Registru”, a mai scris acesta.

CCR a confirmat caracterul constituţional al legii

Curtea Constituțională a decis că legea este conformă cu Constituția și a transmis că aceasta respectă „principiile statului de drept, calitatea legiferării și mandatul reprezentativ al parlamentarilor”.

„Promulgarea acestei legi întărește angajamentul României pentru un proces decizional transparent și responsabil și reprezintă încă un pas important în avansarea parcursului de aderare la OCDE”, a mai scris Nicușor Dan în postare.

