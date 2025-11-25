CCR va examina marți sesizările AUR și ÎCCJ privind legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituțională a României urmează să se pronunțe marți asupra sesizărilor depuse de AUR și ÎCCJ privind constituționalitatea legii referitoare la plata pensiilor private, după mai multe amânări ale verdictului la termenele anterioare.

Curtea Constituţională a avut pe ordinea de zi din 12 noiembrie obiecţiile de neconstituţionalitate formulate de senatori ai AUR şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asupra Legii privind plata pensiilor private. Dezbaterea acestor dosare a fost însă amânată pentru data de 25 noiembrie.

Anterior, CCR reprogramase aceeaşi speţă în 5 noiembrie, stabilind atunci termenul pentru 12 noiembrie. Cele două sesizări urmează să fie analizate la următoarea şedinţă, potrivit calendarului anunţat de Curte.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a transmis Curţii Constituţionale o sesizare referitoare la Legea privind plata pensiilor private, indicând că sumele din conturile individuale ale participanţilor la Pilonul II reprezintă proprietatea acestora. Instanţa a menţionat că limitarea valorii pensiei lunare şi modul de stabilire a acesteia de către furnizor sunt măsuri care afectează dreptul de proprietate şi libertatea contractuală.

ÎCCJ a inclus în sesizare şi observaţii privind prevederea conform căreia plata pensiilor nu va mai fi realizată de fondurile de pensii, ci de entităţi distincte. Potrivit documentului transmis CCR, această soluţie presupune transferul fondurilor acumulate şi implică posibile riscuri şi costuri suplimentare pentru participanţi.

AUR a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, indicând că modificările prevăzute în actul normativ pot influenţa drepturile participanţilor la Pilonul II şi III. Formaţiunea a transmis că noile prevederi favorizează administratorii fondurilor şi statul, afectând totodată încrederea celor care au contribuit la sistem.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor cu 178 de voturi pentru, 64 împotrivă şi 22 abţineri, stabilind cadrul de funcţionare al fondurilor de plată a pensiilor private. Documentul include reguli privind retragerea sumelor, modalitatea de plată a pensiilor private şi organizarea entităţilor responsabile de administrarea acestora.