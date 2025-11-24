Legea privind interzicerea cumulului pensie–salariu, încă fără acord politic

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că proiectul de lege care vizează interzicerea cumulului pensie–salariu nu are încă un consens în Coaliția de guvernare, deși documentul se află deja în procedura de transparență decizională. Divergențele apar în special în privința excepțiilor prevăzute în actul normativ, iar discuțiile continuă.

Manole precizează că proiectul a suferit mai multe modificări în ultima perioadă și ar putea trece prin noi ajustări ca urmare a numeroaselor solicitări primite în etapa dezbaterii publice.

Proiectul de lege care interzice cumulul pensie–salariu, anunțat drept una dintre reformele importante din pachetul de corecție bugetară, se lovește în continuare de neînțelegeri între partidele din Coaliție. Ministrul Muncii, Florin Manole, explică faptul că problema principală este legată de excepțiile incluse în document.

„Actul normativ este acum în transparență. Într-adevăr, există discuții în legătură cu aceste excepții, dacă ele să rămână sau nu. Nu pot să vă spun încă decât că discuția continuă. Adică nu aș putea să vă zic că este o decizie luată în Coaliție.”

Florin Manole arată că lipsa unui consens se datorează unor teme care au reapărut în discuțiile politice și care au determinat modificări recente ale proiectului. Una dintre acestea este legată de raportarea la nivelul pensiilor necontributive.

„Există diferite teme care au fost rediscutate. Una dintre ele este tema, ca să vă exemplific, este tema cumulului pensie-salariu în legătură cu pensiile necontributive. În varianta inițială, pensiile care erau contributive erau și ele supuse acestui proiect. În varianta actuală, pensionarii din sistemele de exemplu Educație, Sănătate, care au exclusiv pensie contributivă nu au nicio modificare la statutul lor.”

Manole subliniază că, în forma actualizată a proiectului, pensiile contributive sunt exceptate de la interdicțiile privind cumulul pensie–salariu. În această categorie intră inclusiv profesorii și medicii, două segmente profesionale puternic afectate de deficitul de personal. Ministrul Muncii a reiterat această idee, afirmând: „Pensionarii din sistemele de exemplu Educație, Sănătate, care au exclusiv pensie contributivă nu au nicio modificare la statutul lor.”

Această modificare a fost introdusă după o serie de discuții în cadrul Coaliției și al ministerelor implicate, în încercarea de a găsi un echilibru între necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare și protejarea cadrelor profesionale din domenii esențiale.

Manole detaliază faptul că proiectul este încă în lucru și că etapa transparenței decizionale a generat un număr mare de propuneri venite din partea cetățenilor și organizațiilor interesate.

„Dar vă dădeam acest exemplu ca să înțelegeți că există mai multe puncte care au suferit modificări în ultima perioadă. Deci actul normativ e în lucru, ca să zic așa. Oricum, fiind în transparență, asta înseamnă că primim și primim pe proiectul ăsta zeci de email-uri și zeci de solicitări și de propuneri. Deci probabil că vor mai avea loc discuții.”

Întrebat despre momentul în care Coaliția ar putea lua o decizie finală privind forma legii, Florin Manole a precizat că nu există o programare fermă a unei ședințe în care subiectul să fie tranșat.

„N-aș putea să vă spun. Nici nu știu să vă spun când este planificat următoare în ședință a coaliției. Dar revin, avem zeci de solicitări de modificări în cadrul dezbaterilor publice care vor avea loc. Așa că actul normativ poate să mai sufere modificări.”