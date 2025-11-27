Politica

Mirel Curea, despre incidentul cu ofițerul de presă de la Parlament: Faraonul ar trebui să-i aprecieze dăruirea și să-l păstreze lângă el

Din cuprinsul articolului

Mirel Curea, prim-redactor șef adjunct la Evenimentul Zilei, a reacționat, într-o postare pe Facebook, la incidentul de la Palatul Victoria unde un ofițer de presă a bruscat jurnaliștii care voiau să-i adreseze întrebări lui Ilie Bolojan. Jurnalistul a declarat că „ Faraonul ar trebui să-i aprecieze dăruirea și să-l păstreze lângă el și după ce va părăsi piramida din Piața Victoriei”.

Mirel Curea despre incidentul de la Palatul Victoria

Jurnalistul Mirel Curea, a reacționat, într-o postare pe Facebook,  la incidentul de la Palatul Victoria unde jurnaliștii au fost bruscați de un ofițer de presă după ce au încercat să-i adreseze întrebări premierului Ilie Bolojan. Jurnalistul a declarat că ofițerul de presă de la guvern „s-a apucat să le îmbrâncească zâmbind amabil pe jurnalistele care doreau să-i pună întrebări faraonului guvernamental. ”

”Un ofițer de presă de la guvern - de ce nu le-o zice „civili de presă” nu pot înțelege, probabil ca să-i facă pe plac lui Ene Dogioiu - s-a apucat să le îmbrâncească zâmbind amabil pe jurnalistele care doreau să-i pună întrebări faraonului guvernamental.” a declarat Mirel Curea, în postarea sa.

Mirel Curea a explicat că una dintre jurnalistele bruscate i-a luat apărarea ofițerului de presă „într-un mod elegant” . Jurnalista a declarat că ofițerul a fost amabil și civilizat cu reprezentanții mass-media din Parlament.

Vali Vijelie sfat către fiica lui: Găsește pe unul care să știe o meserie
Vali Vijelie sfat către fiica lui: Găsește pe unul care să știe o meserie
Pastor penticostal, lăsat în libertate după ce a agresat o fată de 15 ani sub pretext spiritual
Pastor penticostal, lăsat în libertate după ce a agresat o fată de 15 ani sub pretext spiritual

Mirel Curea: Faraonul urmează să reducă efectivele unității de presă

Curea a explicat că ofițerul „are presiunile lui” și că ”faraonul” urmează să reducă efectivele unității de presă. „Dacă ei sunt ofițeri de presă, clar că trebuie grupați într-o unitate de presă”, a explicat jurnalistul, menționând că perspectiva trecerii în rezervă determină unele excese. Jurnalistul a mai scris în postarea sa că „ servitorii adevărați înțeleg profund sufletul stăpânului, îi anticipează dorințele nerostite și ies în întimpinarea celor mai secrete năzuințe ale acestuia”.

Ofițerul de presă care a bruscat jurnaliștii la Palatul Victoria

Sursă foto: Captură de ecran Facebook

”Faraonul ar trebui să-i aprecieze dăruirea și să-l păstreze lângă el și după ce va părăsi piramida din Piața Victoriei, măcar pentru a-l folosi cu încredere în situațiile mai neplăcute, când îi va putea spune: ”Ține-mi-o tu, că mie îmi este așa o silă..” a conchis jurnalistul în postarea sa.

Reacția Guvernului la incidentul de la Palatul Victoria

Reprezentanții presei au solicitat explicații pe grupul oficial de presă al Guvernului României, în legătură cu lipsa de comunicare din partea premierului. Guvernul a transmis că „regretăm excesul de zel al colegului nostru, ofițer de presă, în interacțiunea cu jurnaliștii prezenți la evenimentul de astăzi de la Palatul Parlamentului”.

Autoritățile au precizat că „conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare” și au asigurat că o astfel de situație „nu se va mai repeta”. Autoritățile au reamintit că Ilie Bolojan face declarații „doar în cadru organizat”.

5
2
