Politica

Mirel Curea: Toate jocurile din jurul lui Nicușor Dan trebuie să plece de la rezultatul primului tur

Mirel Curea. Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC
Mirel Curea, prim-redactor șef adjunct la Evenimentul Zilei, a declarat, în contextul în care tot mai mulți jurnaliști încearcă, prin analize, să fie „înainte-văzători”, că oamenii uită că, în primul tur al alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan a obținut 20,99% din voturile exprimate, iar acesta era electoratul său. „Citesc fel de fel de analize marcate de ambiția eternă a jurnaliștilor de a fi înainte-văzători, pentru a putea spune dacă le iese numărul la loto: „Eu v-am zis”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Mirel Curea: Baza electorală a lui Nicușor Dan era de 20,99% din voturile exprimate

Jurnalistul Mirel Curea a afirmat că mulți uită faptul că, în primul tur, Nicușor Dan a obținut 20,99% din voturile exprimate, procent care reprezenta baza lui electorală. El a adăugat că nu știe cât din acest sprijin mai există în prezent, însă ultimul barometru indică faptul că 44% dintre bucureșteni au „destul de multă” sau „foarte multă încredere” în Nicușor Dan.

„Procentul este foarte apropiat de acela al bucureștenilor care l-au votat pe Nicușor Dan în turul 1, ceva peste 40%”, a mai scris acesta.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook

„Încrederea are prostul obicei să se erodeze”

Jurnalistul a explicat că, în turul doi, Nicușor Dan a obținut 53,6%, iar diferența de 32,61% față de primul tur arată doar că acei alegători l-au considerat pe George Simion o opțiune imposibil de votat, nu că Nicușor Dan ar fi devenit „opțiunea vieții lor”.

„Nu știu cum se va rezolva, pentru că încrederea are prostul obicei să se erodeze, pe măsură ce beneficiarul ei înaintează în mandat, adică la putere”, a continuat acesta.

„O aritmetică simplă de care nostradamușii și babelevanga din presă ar trebui să țină cont”

Jurnalistul Mirel Curea a afirmat că, în opinia sa, toate „jocurile pe care le face, adică i se fac” ar trebui să pornească de la această socoteală.

„Asta este problema celor care combină de acum pentru ca să-i asigure și un al doilea mandat. O aritmetică simplă de care nostradamușii și babelevanga din presă ar trebui să țină cont, dacă vor să ne poată anunța după ce bila se va opri din zborul de pe discul ruletei: „Nu v-am zis eu?”, a mai scris acesta.

