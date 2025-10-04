Laura Codruța Kovesi: România are cea mai mare evaziune din Europa la TVA

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a semnalat lipsa de transparență în raportarea fraudelor cu TVA în România de către autoritățile naționale. Într-un interviu pentru publicația Context.ro, Kovesi a explicat că, deși Guvernul reclamă lipsa fondurilor și se împrumută constant, Fiscul nu colectează eficient taxele, iar fraudele cu TVA rămân neinvestigate.

Potrivit Laurei Codruța Kovesi, în România, Parchetul European a avut doar 12 cazuri de TVA în anul precedent, iar în patru ani numărul total de dosare este extrem de redus.

„Nu sunt fraude cu TVA în România? Nu contrazic statisticile. Problema este că, în cazurile pe care le-am deschis aici, informațiile le-am obținut din alte state membre.Autoritățile naționale ne-au furnizat strict câteva date, mai puțin de 10 într-un an”, a explicat Kovesi.

Aceasta a adaugat că autorităților nu le pasă sau nu doresc să raporteze parchetelor și Parchetului European, concentrând controalele pe activități minore, precum fabrici de înghețată sau pufuleți.

Șefa Parchetului European a afirmat că platformele de vânzare de bunuri și companiile cu venituri semnificative nu sunt investigate corespunzător. „Nu este treaba noastră să calculăm prejudiciile, problema este să știi unde să te uiți. Dacă mergi la comerciantul greșit, ai face dosar penal inutil. Trebuie să te concentrezi pe adevăratele fraude”, a explicat Kovesi.

În alte state membre, EPPO a reușit să recupereze sume considerabile. Cazul „Admiral” din Portugalia, cu prejudicii inițiale estimate la 2,2 miliarde de euro, s-a încheiat cu 80 de milioane de euro confiscate și intrate în bugetul statului, după implicarea Parchetului European.

Laura Codruța Kovesi a precizat că fraudele cu TVA care se întâlnesc în toate statele membre ale Uniunii Europene se manifestă și în România. Potrivit șefei Parchetului European, aceste cazuri nu sunt detectate sau nu sunt raportate de autorități, situații pe care le consideră extrem de grave.

Kovesi a punctat necesitatea unei colaborări transfrontaliere eficiente și a raportării corecte a informațiilor, esențiale pentru investigarea fraudelor și recuperarea prejudiciilor.