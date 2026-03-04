La câte zile de concediu ai dreptul în România, în funcție de vechime, în 2026

Câte zile de concediu de odihnă ai dreptul legal să primești în funcție de vechimea în muncă, în 2026. Cine beneficiază de zile suplimentare și cum le poți negocia la angajare.

Fiecare angajat din România are dreptul la un concediu de odihnă anual. Potrivit articolului 144 din Codul Muncii, durata minimă a acestui concediu este de 20 de zile lucrătoare. Acesta reprezintă baza legală, garantând fiecărui angajat un interval de odihnă anual.

Zilele de sărbători legale sau alte zile libere plătite nu se includ în acest număr. Concediul de odihnă se acordă separat, fără a fi afectat de aceste zile suplimentare.

Legea stabilește un minim obligatoriu, însă în practică, numărul zilelor de concediu poate crește odată cu vechimea. În sectorul public, această creștere este clar delimitată: angajații cu până la 10 ani de experiență primesc 21 de zile lucrătoare de concediu, iar cei cu peste 10 ani beneficiază de 25 de zile lucrătoare.

În sectorul privat, companiile oferă adesea zile suplimentare pentru angajații cu vechime mai mare. Acest beneficiu poate fi stabilit prin contract colectiv de muncă, negociat la semnarea contractului individual sau acordat ca parte a pachetului de beneficii extrasalariale.

Există, de asemenea, categorii de angajați care primesc automat zile în plus. Persoanele care lucrează în medii grele, periculoase sau vătămătoare beneficiază de cel puțin trei zile lucrătoare suplimentare. Aceleași condiții se aplică nevăzătorilor, persoanelor cu handicap și tinerilor sub 18 ani.

Nu toate absențele de la muncă reduc numărul de zile de concediu. Perioade precum incapacitatea temporară de muncă (concediu medical), concediul de maternitate, concediul de risc maternal sau cel pentru îngrijirea copilului bolnav sunt considerate ca timp de activitate prestată.

Dacă aceste situații apar în timpul concediului, perioada de odihnă se întrerupe și restul zilelor se replanifică. Dacă nu mai este posibilă recuperarea lor în același an, zilele neefectuate se reportă pentru perioada următoare.

Zilele suplimentare pot fi discutate la semnarea contractului individual de muncă. Experiența profesională relevantă sau competențele rare pe piața muncii pot constitui argumente pentru a obține mai multe zile.

În plus, implicarea într-un sindicat sau existența unui contract colectiv poate aduce condiții mai avantajoase pentru toți angajații.

Concediul trebuie efectuat în fiecare an, iar angajatorul are obligația legală de a asigura acest drept. Zilele neefectuate pot fi reportate doar conform prevederilor legale și, în general, într-o perioadă limitată. Compensarea în bani a concediului neefectuat este permisă numai la încetarea contractului de muncă.

În ceea ce privește modul de utilizare, concediul poate fi fracționat, însă este recomandat ca cel puțin o parte să fie de minimum zece zile lucrătoare consecutive pentru a asigura refacerea capacității de muncă.