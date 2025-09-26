România, cel mai lung concediu de maternitate și a doua cea mai mare sumă

România se află pe primul loc la nivel mondial în privința duratei concediului de maternitate plătit, potrivit unei analize realizate de compania de servicii în resurse umane Moorepay.

Studiul internațional evidențiază diferențe semnificative între politicile de sprijin oferite mamelor în perioada postnatală în diverse țări.

Analiza a cuprins aproape 200 de state și a luat în considerare nu doar durata concediului de maternitate prevăzută prin lege, ci și valoarea compensațiilor financiare acordate mamelor, ajustate în funcție de puterea de cumpărare din fiecare țară.

România se remarcă printr-o perioadă legală de până la doi ani de concediu plătit, ocupând astfel prima poziție în clasamentul global.

Printre țările aflate în top se numără și Coreea de Sud, cu aproape 91 de săptămâni, alături de Polonia, Bulgaria și Suedia. În schimb, la capătul opus se află state precum Statele Unite, Africa de Sud, Papua Noua Guinee și Tonga, unde legislația nu prevede concedii de maternitate plătite, lăsând această decizie la discreția angajatorilor.

În privința cuantumului sprijinului financiar acordat mamelor, Norvegia ocupă prima poziție, oferind o indemnizație de aproape 74.000 de dolari.

România se clasează imediat după, pe locul al doilea, depășind Finlanda datorită costului mai scăzut al vieții, potrivit calculelor realizate de sursa citată, care arată că mamele din țara noastră pot beneficia de echivalentul a aproximativ 50.000 de dolari pe durata concediului.

La nivel global, țările europene se remarcă prin politici generoase în sprijinul părinților, statele asiatice adoptă o abordare moderată, iar în regiuni precum Statele Unite sau unele țări africane, ajutorul oferit este redus sau chiar inexistent.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, în luna iulie, motivul pentru care mamele aflate în concediu de creștere a copilului vor plăti contribuția la sănătate (CASS), la fel ca pensionarii. Măsura face parte din primul pachet de reforme care urmărește extinderea bazei de contribuabili și reducerea excepțiilor din sistem. „Și mămicile, în perioada în care au un copil mic, au nevoie de servicii medicale importante”, a declarat șeful Guvernului, subliniind că decizia are în vedere menținerea sustenabilității sistemului de sănătate.

Întrebat, într-o emisiune televizată, despre anularea asigurării de sănătate pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, premierul a precizat că nu există „soluții magice” în privința finanțării sistemului medical. Potrivit lui Bolojan, Guvernul a fost nevoit să elimine o serie de excepții pentru a aduce mai multe contribuții la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în condițiile în care restanțele de plată au ajuns la câteva miliarde de lei.

El a adăugat că decizia nu are scopul de a penaliza vreo categorie socială, ci de a restabili echilibrul financiar al sistemului. „Și că ne place, că nu ne place, și mămicile, în perioada în care au un copil mic, au nevoie de servicii medicale importante și atunci, din nou, în această logică, la fel cum am anulat și o bună parte din celelalte excepții, trebuie să contribuie cu sumă infim de mică raportat la beneficiile pe care sistemul medical le pune în practică”, a explicat premierul.

În opinia sa, România nu își mai poate permite să fie „o țară de excepții”, deoarece lipsa contribuțiilor pune presiune pe serviciile medicale esențiale.