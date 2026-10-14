Pregătirea murăturilor pentru iarnă reprezintă o tradiție importantă în gospodăriile din România, iar varza murată ocupă un loc de cinste pe mesele de sărbătoare. Cu toate acestea, punerea verzei în butoi este doar primul pas. Pentru a obține frunze ferme, ideale pentru sarmale, și o zeamă limpede fără miros neplăcut, procesul de îngrijire a butoiului necesită atenție constantă în primele săptămâni de la punere.

Vânturarea, cunoscută în unele regiuni și sub denumirea de prăfălire sau pritocire, este procesul prin care aerul este introdus în moare pentru a stimula fermentația lactică corectă. Frecvența acestui proces depinde direct de temperatura din spațiul de depozitare.

În primele zile după adăugarea saramurii, procesul de fermentare începe treptat. Se recomandă ca prima vânturare să aibă loc la aproximativ trei sau patru zile după ce varza a fost așezată în butoi. Ulterior, în primele două săptămâni, moarea trebuie vânturată o dată la două zile, sau chiar zilnic dacă încăperea este mai caldă.

După primele două săptămâni, pe măsură ce fermentația se stabilizează și varza începe să se acrească, frecvența poate fi redusă. Este suficient ca procedura să fie repetată o dată la trei sau patru zile, până când procesul de murare este complet încheiat, lucru care durează de obicei între patru și șase săptămâni.

Procedura în sine este simplă, dar crucială pentru menținerea calității moarei. Gospodarii folosesc de obicei un furtun introdus până la fundul butoiului sau un dop cu canea montat la baza recipientului. Zeama se scoate din butoi într-o găleată sau un vas mai mare și se toarnă înapoi cu putere de la înălțime, pentru a se oxigena cât mai bine.

Această mișcare ajută la dizolvarea completă a sării depuse la fund, omogenizează lichidul și previne formarea mucegaiului sau a stratului albicios la suprafață, cunoscut sub numele de floarea verzei.

Dacă moarea nu este vânturată la timp, bacteriile benefice nu primesc oxigenul necesar în prima fază, iar riscul ca zeama să devină vâscoasă sau să capete un miros neplăcut crește semnificativ. De asemenea, varza își poate pierde textura crocantă și se poate înmuia rapid, devenind neutilizabilă pentru preparatele tradiționale. Respectarea calendarului de vânturare garantează o conservare de lungă durată pe tot parcursul sezonului rece.