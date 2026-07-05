Reducerea poluării încălzește Europa mai repede decât restul lumii

Verile din Europa se încălzesc într-un ritm accelerat, iar oamenii de știință au identificat un fenomen mai puțin cunoscut care ar putea explica o parte din această evoluție. Pe lângă efectul gazelor cu efect de seră, reducerea unor forme de poluare ar fi influențat modul în care cresc temperaturile pe continent. Un studiu recent arată temperaturile medii din timpul verii în Europa de Vest au crescut cu aproximativ 2,3 grade Celsius din 1980 până în prezent, potrivit ScienceX.

În aceeași perioadă, încălzirea medie la nivel global a fost de aproximativ 0,8 grade Celsius.

Diferența semnificativă i-a determinat pe cercetători să analizeze de ce Europa se încălzește mai repede decât alte regiuni și de ce unele modele climatice nu au anticipat complet amploarea fenomenului.

Aerul mai curat a eliminat un „scut” care limita încălzirea.

Aceste particule, generate în trecut în cantități mari de centralele pe cărbune și de activitățile industriale, reflectau o parte din radiația solară înapoi în spațiu. Astfel, ele limitau parțial încălzirea suprafeței terestre.

Pe măsură ce măsurile pentru îmbunătățirea calității aerului au redus nivelul aerosolilor, o cantitate mai mare de energie solară a ajuns la sol, favorizând creșterea temperaturilor.

Specialiștii estimează că aceste particule au ascuns anterior peste un grad Celsius din încălzirea verilor europene. Odată cu dispariția acestui efect, impactul încălzirii globale a devenit mai evident.

Studiul indică faptul că reducerea aerosolilor nu a influențat doar temperaturile, ci și circulația aerului în atmosferă. Oamenii de știință au observat o creștere a frecvenței undelor Rossby aproape staționare, fenomene atmosferice care pot menține mase de aer cald deasupra unor regiuni pentru perioade lungi.

Acest tip de blocaj atmosferic favorizează apariția unor episoade extreme de caniculă, cunoscute uneori drept „domuri de căldură”.

Pentru a înțelege aceste schimbări, cercetătorii au comparat datele climatice observate în ultimele decenii cu simulări realizate pe calculator, analizând separat efectele gazelor cu efect de seră și ale aerosolilor.

Autorii studiului susțin că modelele climatice au reprodus corect influența gazelor cu efect de seră, însă nu au surprins complet schimbările produse în circulația atmosferică.

Datele reale arată că aceste modificări au accelerat încălzirea verilor europene cu aproximativ 29%, în timp ce unele simulări indicau un efect mult mai redus.

După ajustarea modelelor pentru a reflecta mai bine comportamentul undelor Rossby, estimările privind temperaturile estivale s-au apropiat mai mult de valorile măsurate.

Cercetătorii subliniază că rezultatele studiului nu reprezintă un argument împotriva măsurilor de reducere a poluării. Aerul mai curat a adus beneficii importante pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu.

Specialiștii atrag însă atenția că reducerea aerosolilor a scos mai clar în evidență încălzirea cauzată de gazele cu efect de seră.

În următoarele decenii, evoluția temperaturilor din Europa va depinde în mare măsură de nivelul emisiilor și de capacitatea statelor de a limita schimbările climatice.