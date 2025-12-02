Politica

Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: Șansa ca legea să fie atacată este mare

Comentează știrea
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: Șansa ca legea să fie atacată este mareKelemen Hunor. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat marți situația angajării răspunderii Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraților, avertizând că există riscul unui conflict politic major dacă legea va fi contestată din nou la Curtea Constituțională și va fi respinsă.El a spus că, în urma discuțiilor cu magistrații, se așteaptă ca aceștia să atace proiectul din nou.

Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților

„Este un instrument constituțional. Din acest punct de vedere, sigur, se poate discuta dacă e bine sau nu e bine, dar din punct de vedere legal, constituțional, este ok. Mie nu-mi plac angajările, dar sunt anumite momente și anumite proiecte care pot fi trecute prin angajare, prin Parlament”, a declarat el.

Pensii speciale

Pensii speciale. Sursa foto: Arhiva EVZ

Liderul UDMR a explicat că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților nu este unul nou, ci o continuare a inițiativelor anterioare, cu ajustări precum extinderea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani. Kelemen Hunor a subliniat că, înainte de a începe negocierile cu magistrații, coaliția a decis să aștepte motivarea Curții pentru a înțelege clar motivele respingerii anterioare.

„Din punctul meu de vedere, dacă vrei să vezi motivele pentru care un proiect a fost respins la Curte, trebuie să aștepți motivarea, că de acolo poți să vezi ce ai de făcut, nu înainte”, a explicat el.

Vladimir Putin lansează un nou avertisment direct către Europa: „Suntem pregătiți chiar acum”
Vladimir Putin lansează un nou avertisment direct către Europa: „Suntem pregătiți chiar acum”
NATO, pregătită să răspundă „mai ferm” Rusiei. Amiral: Ne gândim să fim mai agresivi
NATO, pregătită să răspundă „mai ferm” Rusiei. Amiral: Ne gândim să fim mai agresivi
CCR

Sursa: Inquam Photos/Octvian Ganea

„Trebuie să lași și de la tine”

În ceea ce privește schimbarea perioadei de tranziție, Hunor a spus: „Din punctul lui de vedere, când cauți un compromis, trebuie să lași și de la tine și celălalt, care stă pe partea cealaltă a mesei, trebuie să fie de acord să mai lase și el. Guvernul, coaliția a făcut această ofertă de 15 ani în loc de zece.”

Totodată, Hunor a anticipat că legea va fi probabil contestată din nou la CCR. „Fiindcă dacă ei nu au fost de acord data trecută, au atacat și pe procedură, dar și pe fond, bănuiesc că nu s-a schimbat nimic din punctul lor de vedere. Așa cum am simțit eu la ultima discuție, cred că va fi atacată legea la Curtea Constituțională”, a adăugat liderul UDMR.

Kelemen Hunor, despre tensiunile din coaliție

Președintele UDMR a mai făcut referire și la tensiunile din coaliție și la dificultatea de a ajunge la un compromis privind volumul pensiei la ieșirea la pensie, punctând că „nu știu dacă se acceptă sau nu se acceptă, acolo a fost discuția de plafonul, volumul pensiei la ieșirea la 65 de ani”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:14 - Vladimir Putin lansează un nou avertisment direct către Europa: „Suntem pregătiți chiar acum”
19:06 - Colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru explică blocarea avansărilor în grad. De ce nu a aprobat Nicușor Dan promovările de ...
18:58 - Ministerul Energiei, despre oprirea centralei de la Brazi: Sistemul Energetic Naţional poate acoperi necesarul de consum
18:50 - Grindeanu: Adevăratul duşman al bucureştenilor este Cătălin Drulă
18:41 - Britanicul care a antrenat armata ucraineană, acuzat de spionaj pentru FSB
18:31 - NATO, pregătită să răspundă „mai ferm” Rusiei. Amiral: Ne gândim să fim mai agresivi

HAI România!

Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice

Proiecte speciale