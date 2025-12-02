Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: Șansa ca legea să fie atacată este mare

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat marți situația angajării răspunderii Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraților, avertizând că există riscul unui conflict politic major dacă legea va fi contestată din nou la Curtea Constituțională și va fi respinsă.El a spus că, în urma discuțiilor cu magistrații, se așteaptă ca aceștia să atace proiectul din nou.

„Este un instrument constituțional. Din acest punct de vedere, sigur, se poate discuta dacă e bine sau nu e bine, dar din punct de vedere legal, constituțional, este ok. Mie nu-mi plac angajările, dar sunt anumite momente și anumite proiecte care pot fi trecute prin angajare, prin Parlament”, a declarat el.

Liderul UDMR a explicat că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților nu este unul nou, ci o continuare a inițiativelor anterioare, cu ajustări precum extinderea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani. Kelemen Hunor a subliniat că, înainte de a începe negocierile cu magistrații, coaliția a decis să aștepte motivarea Curții pentru a înțelege clar motivele respingerii anterioare.

În ceea ce privește schimbarea perioadei de tranziție, Hunor a spus: „Din punctul lui de vedere, când cauți un compromis, trebuie să lași și de la tine și celălalt, care stă pe partea cealaltă a mesei, trebuie să fie de acord să mai lase și el. Guvernul, coaliția a făcut această ofertă de 15 ani în loc de zece.”

Totodată, Hunor a anticipat că legea va fi probabil contestată din nou la CCR. „Fiindcă dacă ei nu au fost de acord data trecută, au atacat și pe procedură, dar și pe fond, bănuiesc că nu s-a schimbat nimic din punctul lor de vedere. Așa cum am simțit eu la ultima discuție, cred că va fi atacată legea la Curtea Constituțională”, a adăugat liderul UDMR.

Președintele UDMR a mai făcut referire și la tensiunile din coaliție și la dificultatea de a ajunge la un compromis privind volumul pensiei la ieșirea la pensie, punctând că „nu știu dacă se acceptă sau nu se acceptă, acolo a fost discuția de plafonul, volumul pensiei la ieșirea la 65 de ani”.