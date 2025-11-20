Kate Winslet, moment stânjenitor la prima întâlnire cu Regele Charles în 1996

Kate Winslet a povestit la Jimmy Kimmel Live despre prima întâlnire cu Regele Charles al III-lea , pe atunci Prințul Charles, la premiera regală a filmului Sense and Sensibility din 1996. Actrița, care purta o rochie din dantelă semi-transparentă, a recunoscut că întâlnirea a fost aproape compromisă de un moment jenant, când ținuta sa aproape a expus mai mult decât intenționa.

Kate Winslet a declarat că Regele Charles este un individ „foarte blând și plăcut”, dar a recunoscut că întâlnirea cu monarhul reprezintă totuși un moment impresionant. Actrița l-a întâlnit din nou pe rege la ceremonia premiilor The King’s Foundation în iunie.

Într-o discuție cu Jimmy Kimmel, Winslet a povestit cum ea și Meryl Streep s-au întrebat, pe drum spre întâlnire, dacă trebuie să facă reverență în fața monarhului. Cele două actrițe au discutat despre protocolul regal înainte de a-l saluta pe rege. Actrița a menționat că a preferat să fie prima care-l va saluta pe rege.

În cele din urmă, Winslet a confirmat că au făcut reverența, deși a recunoscut că Meryl Streep a fost puțin emoționată. Kimmel a glumit pe seama nervozității, întrebând cine a fost mai tensionat, Streep sau regele, iar Winslet a răspuns că actrița a fost mai agitată.