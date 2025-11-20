Monden

Kate Winslet, moment stânjenitor la prima întâlnire cu Regele Charles în 1996

Kate Winslet, moment stânjenitor la prima întâlnire cu Regele Charles în 1996Sursa foto: Captură de ecran Facebook
Kate Winslet a povestit la Jimmy Kimmel Live despre prima întâlnire cu Regele Charles al III-lea , pe atunci Prințul Charles, la premiera regală a filmului Sense and Sensibility din 1996. Actrița, care purta o rochie din dantelă semi-transparentă, a recunoscut că întâlnirea a fost aproape compromisă de un moment jenant, când ținuta sa aproape a expus mai mult decât intenționa.

Kate Winslet desăre momentul jenant la prima întâlnire cu Regele Charles III

Pe când Kate Winslet avea 20 de ani și participa la premiera regală a filmului Sense and Sensibility, nu se aștepta să fie nevoită să-l întâlnească pe Prințul Charles, astăzi Regele Charles al III-lea. Actrița a descris întâlnirea ca un moment neașteptat și tensionat pentru ea, din cauza rochiei pe care o purta.

Winslet purta o rochie neagră din dantelă semi-transparentă și a recunoscut că a uitat de detaliile ținutei sale înainte de întâlnire. Când Charles se apropia, actrița a început să ceară panicată ceva pentru a se acoperi. În cele din urmă, asistenții i-au oferit un palton pe care l-a înfășurat în jurul corpului, acoperindu-se complet și evitând un incident jenant care ar fi putut expune mai mult.

Actrița s-a întâlnit din nou cu monarhul britanic în iunie

Kate Winslet a declarat că Regele Charles este un individ „foarte blând și plăcut”, dar a recunoscut că întâlnirea cu monarhul reprezintă totuși un moment impresionant. Actrița l-a întâlnit din nou pe rege la ceremonia premiilor The King’s Foundation în iunie.

Kate Winslet la premiera filmului ‘Sense and Sensibility' 1996

Sursă foto: Instagram

Într-o discuție cu Jimmy Kimmel, Winslet a povestit cum ea și Meryl Streep s-au întrebat, pe drum spre întâlnire, dacă trebuie să facă reverență în fața monarhului. Cele două actrițe au discutat despre protocolul regal înainte de a-l saluta pe rege. Actrița a menționat că a preferat să fie prima care-l va saluta pe rege.

Kate Winslet despre emoțiile întâlnirii cu Regele Charles

Winslet a povestit la Jimmy Kimmel Live că ea și Meryl Streep au fost inițial nesigure dacă trebuie să facă reverență în fața regelui. Cele două actrițe au discutat pe drum despre modul de a face o reverență și despre protocolul regal cânt întâlnești un monarh britanic.

În cele din urmă, Winslet a confirmat că au făcut reverența, deși a recunoscut că Meryl Streep a fost puțin emoționată. Kimmel a glumit pe seama nervozității, întrebând cine a fost mai tensionat, Streep sau regele, iar Winslet a răspuns că actrița a fost mai agitată.

 

Proiecte speciale