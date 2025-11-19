Bridget Jones devine realitate: statuia care încântă fanii din întreaga lume

Renée Zellweger a sărbătorit o etapă importantă în istoria cinematografică a personajului său iconic, Bridget Jones, dezvăluind o statuie dedicată celebrei eroine în inima Londrei, la Leicester Square. Evenimentul a adus împreună actrița, autoarea Helen Fielding și colegi de platou, marcând aproape 25 de ani de la lansarea primului film „Bridget Jones’s Diary”.

Statuia o înfățișează pe Bridget Jones în tinerețe, ținându-și jurnalul, purtând o fustă scurtă și o jachetă, reflectând imaginea clasică pe care fanii o cunosc din filme. Zellweger și-a exprimat satisfacția față de rezultat: „Cred că este mult mai drăguță decât mine”, a glumit actrița, descriind statuia drept „adorabilă”.

Actrița a explicat că succesul și popularitatea durabilă a lui Bridget Jones se datorează naturii sale autentice și vulnerabile, care rezonează cu publicul: „[Este vorba despre] vulnerabilitatea ei, umanitatea ei. Ne recunoaștem în ea, ne recunoaștem în luptele ei. Face ca și noi să fim autentici, imperfecți.”

Același sentiment a fost împărtășit de Helen Fielding, autoarea romanelor și scenaristă a seriei de filme: „Cred că a avea confortul de a vedea un personaj cu care te poți identifica, pentru că este real și uman și emoțional onest, e ca și cum ai avea un prieten cu care poți fi sincer.”

De la lansarea primului film în 2001, urmat de continuarea „Bridget Jones: The Edge of Reason” în 2004 și „Bridget Jones’s Baby” în 2016, seria a continuat să captiveze publicul. Cel mai recent film, „Bridget Jones: Mad About the Boy”, a fost lansat în 2025, readucându-i pe Hugh Grant și Colin Firth în rolurile lor clasice.

Deși momentan nu există planuri oficiale pentru un al cincilea film, atât Zellweger, cât și regizorul Michael Morris, și-au exprimat deschiderea pentru viitor. Actrița a declarat: „Înțelegerea mea era că acesta ar fi finalul, dar țin pumnii să împărtășească mai multe experiențe prin lumea lui Bridget.”

Michael Morris a completat: „Și eu. Uitați ce oameni fantastici avem: Chiwetel Ejiofor și Leo Woodall acum. Helen are viața ei, copiii ei merg la colegiu. Să sperăm la mai multe capitole.”

Evenimentul de la Leicester Square a fost mai mult decât o simplă prezentare, fiind o celebrare a unui personaj care a reușit să devină un simbol al sincerității și al umorului britanic.