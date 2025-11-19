Monden

Bridget Jones devine realitate: statuia care încântă fanii din întreaga lume

Comentează știrea
Bridget Jones devine realitate: statuia care încântă fanii din întreaga lumeBridget Jones . Sursa foto IMDB
Din cuprinsul articolului

Renée Zellweger a sărbătorit o etapă importantă în istoria cinematografică a personajului său iconic, Bridget Jones, dezvăluind o statuie dedicată celebrei eroine în inima Londrei, la Leicester Square. Evenimentul a adus împreună actrița, autoarea Helen Fielding și colegi de platou, marcând aproape 25 de ani de la lansarea primului film „Bridget Jones’s Diary”.

Renée Zellweger, despre statuia Bridget Jones

Statuia o înfățișează pe Bridget Jones în tinerețe, ținându-și jurnalul, purtând o fustă scurtă și o jachetă, reflectând imaginea clasică pe care fanii o cunosc din filme. Zellweger și-a exprimat satisfacția față de rezultat: „Cred că este mult mai drăguță decât mine”, a glumit actrița, descriind statuia drept „adorabilă”.

Ce spune autoarea romanelor

Actrița a explicat că succesul și popularitatea durabilă a lui Bridget Jones se datorează naturii sale autentice și vulnerabile, care rezonează cu publicul: „[Este vorba despre] vulnerabilitatea ei, umanitatea ei. Ne recunoaștem în ea, ne recunoaștem în luptele ei. Face ca și noi să fim autentici, imperfecți.”

Același sentiment a fost împărtășit de Helen Fielding, autoarea romanelor și scenaristă a seriei de filme: „Cred că a avea confortul de a vedea un personaj cu care te poți identifica, pentru că este real și uman și emoțional onest, e ca și cum ai avea un prieten cu care poți fi sincer.”

Vânzarea sau desființarea TVR, soluția unui fost premier pentru criza bugetară
Vânzarea sau desființarea TVR, soluția unui fost premier pentru criza bugetară
Islamizarea Franței. Tinerii musulmani preferă Sharia (legea islamică) legilor republicii
Islamizarea Franței. Tinerii musulmani preferă Sharia (legea islamică) legilor republicii

Viitorul lui Bridget Jones

De la lansarea primului film în 2001, urmat de continuarea „Bridget Jones: The Edge of Reason” în 2004 și „Bridget Jones’s Baby” în 2016, seria a continuat să captiveze publicul. Cel mai recent film, „Bridget Jones: Mad About the Boy”, a fost lansat în 2025, readucându-i pe Hugh Grant și Colin Firth în rolurile lor clasice.

Deși momentan nu există planuri oficiale pentru un al cincilea film, atât Zellweger, cât și regizorul Michael Morris, și-au exprimat deschiderea pentru viitor. Actrița a declarat: „Înțelegerea mea era că acesta ar fi finalul, dar țin pumnii să împărtășească mai multe experiențe prin lumea lui Bridget.”

Michael Morris a completat: „Și eu. Uitați ce oameni fantastici avem: Chiwetel Ejiofor și Leo Woodall acum. Helen are viața ei, copiii ei merg la colegiu. Să sperăm la mai multe capitole.”

Evenimentul de la Leicester Square a fost mai mult decât o simplă prezentare, fiind o celebrare a unui personaj care a reușit să devină un simbol al sincerității și al umorului britanic.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:50 - Bugetarii din Învățământ și Sănătate amenință cu greva. PSD și UDMR cer să nu se reducă salariile la cele două categorii
12:38 - Ricchi e Poveri, cuceriți de România: legendele italiene vor să își cumpere casă aici
12:29 - Vânzarea sau desființarea TVR, soluția unui fost premier pentru criza bugetară
12:24 - Cum să obții un credit urgent în doar 24 de ore
12:14 - Islamizarea Franței. Tinerii musulmani preferă Sharia (legea islamică) legilor republicii
12:02 - Autostrada care va lega două Românii. Tunelurile din Carpați, cea mai mare provocare tehnică a proiectului A8

HAI România!

Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Makaveli vrea să intre în politica mare
Makaveli vrea să intre în politica mare

Proiecte speciale