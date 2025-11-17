Monden

Noua fotografie oficială a regelui Charles, realizată cu ocazia zilei sale de naștere

Comentează știrea
Noua fotografie oficială a regelui Charles, realizată cu ocazia zilei sale de naștereRegele Charles. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Regele Charles al III-lea a împlinit 77 de ani, iar cu această ocazie a fost publicată o nouă fotografie oficială. Imaginea, realizată la Sandringham, pune în valoare nuanțele de verde, iar suveranul apare cu un accesoriu inedit: un baston, potrivit BBC News.

Prima fotografie oficială în care Regele Charles apare cu baston

Deși nu este prima dată când regele Charles este văzut cu un baston, aceasta este prima fotografie oficială în care apare cu un astfel de accesoriu, notează sursa menționată anterior.

Aniversarea sa, marcată de salve de tun trase din Green Park din Londra, a avut loc într-un context dificil pentru monarh. Repercusiunile cazului Andrew, căruia regele Charles i-a retras titlurile la începutul lunii noiembrie, nu par să se fi încheiat și continuă să afecteze imaginea monarhiei.

Probelmele familiei regale

Noile dezvăluiri despre legăturile fratelui mai mic al regelui cu Jeffrey Epstein l-au determinat pe suveran să intervină.

Andrew, căruia i-au fost retrase titlurile de duce de York și de prinț, poartă acum numele Mountbatten-Windsor. El trebuie, de asemenea, să părăsească reședința luxoasă Royal Lodge din Windsor, unde a locuit încă de la începutul anilor 2000. Mai mult, regele continuă să se confrunte cu probleme de sănătate, fiind diagnosticat cu cancer.

Cum și-a sărbătorit regele Charles ziua de naștere

Regele Charles și-a sărbătorit ziua de naștere în sudul Țării Galilor, alături de regina Camilla. Deși evenimentul a fost unul restrâns, suveranul a avut parte de un tort la castelul Cyfarthfa din Merthyr Tydfil.

Regele Charles are doar trei ani de domnie, dar este deja unul dintre cei mai vârstnici suverani din istoria recentă a Marii Britanii, notează BBC News. Aniversarea oficială a monarhului, cunoscută sub numele de „The king's birthday” se celebrează la începutul lunii iunie, indiferent de data reală a nașterii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:25 - Darius Vâcov, ministrul care-și ascundea tablourile în pereți, are șanse să iasă din pușcărie
20:13 - Simona Halep dezvăluiri dureroase: Mi-e rușine de mine
20:04 - Noua fotografie oficială a regelui Charles, realizată cu ocazia zilei sale de naștere
19:54 - Nu mai vrea nimeni să-l apere. Ce se întâmplă în dosarul fostului primar de la Boldureşti, învinuit de moartea unui a...
19:47 - Ședință în coaliţia de guvernare. Pensiile magistraţilor şi reorganizarea administraţiei, pe agenda discuțiilor
19:39 - Meciurile de baraj, coșmarul naționalei de fotbal a României. Trei ratări care au dus la mari depresii, palmaresul e ...

HAI România!

Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale