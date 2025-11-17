Noua fotografie oficială a regelui Charles, realizată cu ocazia zilei sale de naștere

Regele Charles al III-lea a împlinit 77 de ani, iar cu această ocazie a fost publicată o nouă fotografie oficială. Imaginea, realizată la Sandringham, pune în valoare nuanțele de verde, iar suveranul apare cu un accesoriu inedit: un baston, potrivit BBC News.

Deși nu este prima dată când regele Charles este văzut cu un baston, aceasta este prima fotografie oficială în care apare cu un astfel de accesoriu, notează sursa menționată anterior.

Aniversarea sa, marcată de salve de tun trase din Green Park din Londra, a avut loc într-un context dificil pentru monarh. Repercusiunile cazului Andrew, căruia regele Charles i-a retras titlurile la începutul lunii noiembrie, nu par să se fi încheiat și continuă să afecteze imaginea monarhiei.

Noile dezvăluiri despre legăturile fratelui mai mic al regelui cu Jeffrey Epstein l-au determinat pe suveran să intervină.

Andrew, căruia i-au fost retrase titlurile de duce de York și de prinț, poartă acum numele Mountbatten-Windsor. El trebuie, de asemenea, să părăsească reședința luxoasă Royal Lodge din Windsor, unde a locuit încă de la începutul anilor 2000. Mai mult, regele continuă să se confrunte cu probleme de sănătate, fiind diagnosticat cu cancer.

Regele Charles și-a sărbătorit ziua de naștere în sudul Țării Galilor, alături de regina Camilla. Deși evenimentul a fost unul restrâns, suveranul a avut parte de un tort la castelul Cyfarthfa din Merthyr Tydfil.

Regele Charles are doar trei ani de domnie, dar este deja unul dintre cei mai vârstnici suverani din istoria recentă a Marii Britanii, notează BBC News. Aniversarea oficială a monarhului, cunoscută sub numele de „The king's birthday” se celebrează la începutul lunii iunie, indiferent de data reală a nașterii.