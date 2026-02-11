Jobul care le aduce studenților un salariu mare și multe zile libere. Ofertele de angajare curg zilnic

Tot mai mulți studenți sunt nevoiți să se angajeze încă din timpul facultății, în contextul în care chiriile au devenit o adevărată povară pentru părinți, iar prețurile la alimente și utilități au crescut constant, Pentru mulți studenți, un job full-time nu poate fi luat în calcul, așa că ajung să caute soluții mai flexibile, care să le aducă bani fără să le afecteze studiile. În acest context, munca de chelner la evenimente a devenit o variantă atractivă, deoarece le oferă studenților șansa de a obține venituri consistente fără a lipsi de la cursuri sau seminarii, activitatea desfășurându-se aproape exclusiv în weekend.

Potrivit anunțurilor publicate pe internet și pe grupurile de Facebook dedicate locurilor de muncă temporare, un student poate câștiga aproximativ 500 de lei pentru un singur weekend, suma variind în funcție de durata evenimentelor, de numărul de zile lucrate și de experiența acumulată în timp.

Unul dintre marile avantaje ale acestui job este programul extrem de flexibil, care le permite tinerilor să aibă zilele lucrătoare libere pentru facultate, învățat sau alte activități, în timp ce munca efectivă se concentrează în una sau două zile pe săptămână.

Activitatea de chelner la evenimente presupune servirea invitaților la nunți, botezuri sau petreceri private, pregătirea și aranjarea meselor înainte de sosirea acestora, dar și asigurarea bunei desfășurări a evenimentului pe parcursul mai multor ore, într-un ritm de lucru susținut, care solicită rezistență fizică și atenție constantă.

Deși este o muncă solicitantă, desfășurată adesea în picioare și sub presiunea timpului, acest tip de activitate este ideal pentru cei care vor să fie prezenți la cursuri în timpul săptămânii.

Mulți studenți aleg această variantă deoarece plata se face rapid, uneori chiar la finalul evenimentului, nu presupune contracte pe termen lung și oferă libertatea de a accepta sau refuza evenimentele în funcție de programul personal.

În perioadele cu multe nunți și petreceri, în special primăvara și vara, restaurantele și firmele de catering se confruntă cu un deficit de personal, iar studenții devin principala sursă de forță de muncă datorită disponibilității și adaptabilității lor.