Domeniul în care angajările nu se opresc niciodată. Salarii de până la 30.000 de lei, cazare și mașină de serviciu

Construcțiile se numără printre puținele domenii în care cererea de angajați este constantă pe tot parcursul anului, indiferent de sezon, iar pozițiile de conducere de pe șantier sunt tot mai greu de ocupat, în condițiile în care sute de proiecte private se află în plină derulare. Anunțurile publicate pe platformele de recrutare arată că șefii de șantier, în special cei din domeniul instalațiilor sanitare, hidrotehnice sau al construcțiilor civile, sunt extrem de căutați, iar angajatorii sunt dispuși să ofere salarii care ajung la zeci de mii de lei pentru a atrage candidați cu experiență.

Pentru pozițiile de șef de șantier în domeniul instalațiilor sanitare, salariile oferite pornesc de la aproximativ 12.000 de lei și pot ajunge până la 28.000 de lei, în funcție de experiență și de complexitatea proiectelor.

Angajatorii caută ingineri constructori specializați, cu diplomă de studii superioare și experiență dovedită în coordonarea șantierelor, iar în multe cazuri este cerută participarea la minimum opt sau zece proiecte majore.

„Firmă cu licitații câștigate, în plină dezvoltare, angajează și/sau prin contract de colaborare șef șantier instalații sanitare. În cazul în care nu dețineți recomandările solicitate, vă rugăm să nu aplicați pentru acest anunț. Cerințe: diplomă de inginer construcții, specializarea instalații sanitare; experiență în funcția de șef șantier instalații sanitare, minimum 10 proiecte de apă–canal; obligatoriu: experiența se va demonstra prin recomandări de la beneficiar sau angajator”, se arată într-un anunț publicat pe OLX.

Același angajator este dispus să ofere un salariu de până la 30.000 de lei pentru un șef de șantier care să preia proiecte de amenajare a barajelor.

De asemenea, un alt angajator din țară caută un șef de șantier pentru un proiect imobiliar aflat în construcție și oferă un salariu cuprins între 7.000 și 12.000 de lei.

Pe lângă salariile ridicate, multe dintre ofertele din acest domeniu includ beneficii suplimentare, precum mașină de serviciu sau decontarea carburantului, cazare asigurată pe durata deplasărilor, diurnă conform legislației și stabilitate pe termen lung, în contextul existenței unor proiecte deja câștigate și aflate în derulare.

Rolul unui șef de șantier presupune coordonarea activității zilnice, gestionarea echipelor de muncitori, interpretarea planurilor tehnice și utilizarea programelor de proiectare direct pe teren, dar și responsabilități administrative, de la organizarea transportului și a cazărilor până la evidența timpului de lucru și a concediilor.

Majoritatea posturilor presupun deplasări frecvente în țară, motiv pentru care permisul de conducere este obligatoriu, iar cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj important, mai ales în cazul proiectelor complexe sau al colaborărilor internaționale.