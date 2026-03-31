Irina Ponta a depus o sesizare la CNCD împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu

Irina Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta, a depus o petiție la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, pe care o acuză că i-a blocat repatrierea din Emiratele Arabe Unite din cauza numelui de familie.

Victor Ponta a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, că a fost depusă „prima sesizare” la CNCD împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„Azi am depus prima sesizare împotriva doamnei ministru Oana Țoiu la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Urmează, săptămâna viitoare, și plângerea penală la Parchetul General”, a scris acesta.

Potrivit petiției depuse la CNCD, Irina Ponta susține că, în calitate de minor neînsoțit aflat în Emiratele Arabe Unite, într-o zonă afectată de conflict, nu a fost lăsată să urce în aeronava de repatriere organizată de Ministerul Afacerilor Externe, deși se afla pe lista pasagerilor.

„Mamei subsemnatei, Sârbu Daciana, i s-a comunicat telefonic că subsemnata aș reprezenta «o vulnerabilitate de imagine» pentru Ministrul afacerilor externe, doamna Țoiu Oana-Silvia, care ar fi intervenit pentru ca subsemnata să nu mă aflu la bordul aeronavei de evacuare. Așadar, pentru faptul că subsemnata sunt fiica fostului premier al României, Ponta Victor-Viorel, am fost împiedicată să fiu repatriată cu zborul special organizat de Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea doamnei Țoiu Oana-Silvia, în calitatea acesteia de Ministru al afacerilor externe”, se arată în plângere.

În petiție, Irina Ponta solicită CNCD să constate și să sancționeze presupusa faptă de discriminare, să aplice amenda prevăzută de lege și să o oblige pe Oana Țoiu să publice în mass-media un rezumat al hotărârii.

Victor Ponta a declarat că demersul nu mai vizează situația fiicei sale, ci are ca obiectiv ca „niciun minor din România să nu mai fie discriminat”.

„Nu mai este vorba despre Irina. Ea a fost admisă la una dintre cele mai prestigioase universități americane din lume și, din toamnă, va merge acolo la studii. De la acea universitate nu o poate scoate doamna Țoiu și nici nu va spune nicio hienă, focă sau „hering” userist că „s-a băgat în față” . Este vorba despre dorința mea ca niciun minor din România să nu mai fie discriminat de niște neoameni ajunși în funcții înalte, niște fanatici orbiți de ură și invidie! Este necesitatea pentru societate noastra sa ii sancționăm pe ticalosii care se luptă cu niște copii ca sa se răzbune pe parintii acestora!”, a scris acesta, în postare.