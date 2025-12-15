Înscrierile în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoanele fizice încep marți. Valoarea ecotichetelor

Marți va fi deschisă o nouă sesiune de înscrieri în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoanele fizice care nu au reușit până acum să se înscrie, potrivit Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Înscrierile încep marți, 16 decembrie, la ora 10.00, și se desfășoară până pe 31 decembrie 2025, ora 23.59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile, potrivit sursei menționate anterior.

Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din dosarele respinse și din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți în ghidul de finanțare, după cum urmează:

22.264.000 de lei, alocați pentru achiziția de autovehicule noi cu motorizare termică;

14.510.000 de lei, destinați achiziției de autovehicule electrice noi.

Valoarea ecotichetelor acordate persoanelor fizice prin programul Rabla Auto este stabilită astfel:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL sau GNC, ori a unei motociclete.

„La finalizarea procesului de înscriere în program a solicitantului, persoană fizică, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil”, a transmis AFM.

În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul completează seria de șasiu a autovehiculului uzat și încarcă în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare. De asemenea, în maximum 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să selecteze, prin intermediul aplicației, un producător validat.

Pe 6 noiembrie 2025, 80% din bugetul alocat programului Rabla Auto pentru persoane fizice a fost consumat în primele patru ore de la lansare.

Sesiunea a avut un buget suplimentar de 55 de milioane de lei, alocat pentru susținerea achiziției de autovehicule noi cu motoare termice și hibride. Bugetul redistribuit provine din fondurile neutilizate destinate autovehiculelor electrice și din sumele rămase disponibile după analiza cererilor neeligibile depuse în prima etapă a sesiunii.