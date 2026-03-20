Se deschide perioada angajărilor de sezon în România, cu salarii interesante. Unde poți câștiga 8000 de lei

Deși tot mai multe persoane din România spun că le este greu să își găsească un loc de muncă stabil, pe litoral situația este diferită. Odată cu apropierea sezonului estival, angajatorii din stațiuni vin cu numeroase oferte atractive, unele plătite cu mii de lei, pentru a acoperi deficitul de personal.

Piața muncii din România a devenit mai competitivă și mai imprevizibilă. Mulți candidați întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă potrivit, fie din cauza cerințelor tot mai ridicate ale angajatorilor, fie din lipsa unor oportunități stabile.

Pregătirile pentru deschiderea sezonului sunt în plină desfășurare, însă hotelierii se confruntă cu o problemă majoră: lipsa angajaților. Deși există mii de locuri de muncă disponibile, de la personal în bucătărie până la posturi în servicii și recepție, angajatorii spun că găsesc tot mai greu oameni dispuși să lucreze.

Cele mai căutate locuri de muncă sunt cele de bucătari, ospătari, cameriste și barmani. Salariile variază în funcție de experiență și locație și pot ajunge la niveluri ridicate.

Un bucătar poate câștiga până la 8.000 de lei, o cameristă în jur de 5.500 de lei, un barman aproximativ 5.000 de lei, iar un ospătar pornește de la circa 4.500 de lei, la care se adaugă bacșișurile, uneori consistente în plin sezon.

Pentru posturile care nu necesită calificare, veniturile sunt mai mici, însă sunt compensate prin alte avantaje. Angajatorii oferă frecvent cazare, mese gratuite și bonusuri în funcție de performanță, ceea ce face aceste locuri de muncă atractive pentru mulți.

Chiar și în aceste condiții, deficitul de personal rămâne o problemă serioasă pentru industria ospitalității de pe litoral. În prag de sezon, patronii se confruntă din nou cu aceeași situație ca în anii trecuți: multe posturi disponibile, dar prea puțini candidați dispuși să le ocupe.