Ilie Bolojan: E simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mai greu să faci ceea ce trebuie

Ilie Bolojan, premierul României, a vorbit azi despre scenariul demisiei și a afirmat că ar fi o variantă comodă. În condițiile în care mult mai greu îi e să aleagă să continue în funcția de șef al Executivului. Prim-ministrul a avut o întâlnire în județul Maramureș cu tinerii liberali.

„Toţi cei care avem o funcţie în PNL, mai mică sau mai mare, atunci când copiii noştri încep să înţeleagă despre ce e vorba, cred că trebuie să-i aducem aici ca să înţeleagă de ce sunt într-un fel şi nu suntem altfel şi să continuăm lucrurile pe care le facem. (...) În felul acesta înţelegem că noi avem o responsabilitate suplimentară, inclusiv politică. Programul pe care l-a propus colegul nostru Dan Motreanu, 'Modernizare cu rădăcini', înseamnă că asta este responsabilitatea noastră suplimentară faţă de cei care au făcut ceva, dar şi faţă de generaţiile următoare şi suntem aici cu o parte din colegii noştri tineri”, a spus șeful Executivului.

„Venind pe drum încoace, vorbeam cu colegul meu, cu domnul Boc ce mică responsabilitate avem noi astăzi faţă de ce au făcut aceşti oameni faţă cea ce au suportat. Şi uneori nu ne place dacă suntem înjuraţi, dacă trebuie să luăm decizii rele, dar, gândindu-ne la ce au făcut alţii, ne dăm seama că trebuie să facem şi noi ceea ce ni se cere pentru ţara noastră. Şi asta este şi o responsabilitate politică pe care o avem.

E simplu să demisionezi, să dezertezi, e foarte simplu, dar e mult mai greu să stai să faci ceea ce trebuie”, a mai precizat Bolojan, care a făcut, azi, și vizită la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei.

Premierul a recunoscut că sunt vremuri foarte complicate în această perioadă. „E foarte simplu, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare, dar, cât timp sunt preşedintele partidului şi cât timp avem o responsabilitate şi un mandat, sunt decis să fac ceea ce ţine de mine pentru ţara noastră. Asta e şi formă de respect pentru tinerii noştri.”