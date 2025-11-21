Ludovic Orban, prima reacție după declarațiile lui Nicușor Dan: Da. Am criticat PSD, dar motivat

După ce președintele Nicușor Dan a calificat drept „o telenovelă” situația eliberării lui Ludovic Orban din funcție, fostul consilier prezidențial spune că au existat „unele diferențe de poziționare” în acest context și că viața sa „nu este o telenovelă”. Mai mult, Orban atrage atenția că ar fi lansat criticile doar la adresa Partidului Social Democrat.

Orban a explicat că nu l-a atacat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, ci a criticat partidul pentru acțiunile sale: voturile împotriva legii de reformă a pensiilor magistraților, blocajele în implementarea reformelor din administrație, atacurile constante la adresa premierului pe care l-au susținut și protejarea intereselor clientelei politice și economice.

„Un pic de dreptate are și președintele. Am avut unele diferențe de poziționare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da. Am criticat PSD, dar motivat. Pentru că toți cei 4 judecători de la CCR numiți de PSD au votat în bloc pentru neconstituționalitatea legii de reformă a pensiilor magistraților. Pentru că blochează de peste o lună deciziile de reformă în administrație. Pentru că atacă zi de zi premierul pe care l-au susținut, neînțelegând că Ilie nu este Nicu. Pentru că se comportă ca un partid de opoziție, deși sunt la putere. Pentru că nu vor să accepte nicio decizie care să le afecteze clientela politico-economică”, a scris Orban pe Facebook.

De asemenea, el a adăugat că Marcel Ciolacu ar fi vinovat pentru situația în care se află România.

„Pentru că Ciolacu este principalul vinovat pentru dezastrul bugetar în care se găsește România”, a adăugat el.

Fostul consilier prezidențial a recunoscut că au existat diferențe de abordare și în privința campaniei pentru Primăria Capitalei. El a susținut că președintele nu poate fi folosit ca agent electoral de către un partid, menționând că a făcut această observație pentru că președintele însuși a spus adesea același lucru și că aceasta este litera Constituției. Fostul consilier a încheiat afirmând că „viața sa nu este telenovelă”.

„Și da, am avut poate o diferență de abordare și în privința campaniei pentru primăria capitalei. Am considerat că președintele nu poate fi folosit ca egent electoral de către un partid. Dar am spus asta pentru că de multe ori și președintele a spus cam același lucru și pentru că aceasta este litera constituției. Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte”, a mai spus Orban.

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, referindu-se la despărțirea de consilierul prezidențial Ludovic Orban, că astfel de situații seamănă uneori cu „telenovelele”.

El a explicat că, atunci când un consilier repetă constant puncte de vedere diferite față de ale demnitarului, acesta îl cheamă și îi spune clar și ferm: „Îmi pare rău, nu mai putem continua”.

Nicușor Dan a subliniat că Ludovic Orban ar fi trebuit să își prezinte demisia, iar despărțirea lor să fie anunțată împreună, într-o manieră amiabilă.

„Eu cred că oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier şi consilierul ăla, la mod repetat, spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă şi îi spune cald şi ferm îmi pare rău, nu mai putem continua. Şi în momentul ăla consilierul ăla scrie o demisie şi împreună comunică că ne-am despărţit amiabil. Asta, cred eu că trebuia să se întâmple”, Uneori, se mai întâmplă telenovele”, a spus președintele.

Întrebat dacă Ludovic Orban s-ar putea întoarce în PNL, Nicușor Dan a răspuns că oamenii sunt liberi să ia propriile decizii, că trăim într-o democrație și că fiecare partid își stabilește propria strategie

„Oamenii sunt liberi, suntem în democraţie, fiecare partid îşi face strategia lui. E democraţie”, a mai spus șeful statului.

La începutul săptămânii, fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a declarat că despărțirea de președinte a intervenit după o singură discuție în care au existat unele neînțelegeri, legate de o declarație făcută de el privind utilizarea abuzivă a imaginii președintelui în campania pentru Primăria Capitalei.

Orban a mai spus că nu regretă acea declarație și că, dacă ar fi fost întrebat din nou, ar fi spus același lucru. El a subliniat că nu are nicio datorie față de președintele României și consideră că, dacă ar fi existat vreo obligație, aceasta ar fi fost mai degrabă din partea președintelui față de el.