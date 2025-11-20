A murit fostul deputat PSD Dumitru Gherman. S-a luptat luni întregi cu o boală grea
- Emma Cristescu
- 20 noiembrie 2025, 15:39
Fostul deputat al Partidului Social Democrat (PSD), Dumitru Gherman, a murit miercuri, la vârsta de 70 de ani, după ce s-a confruntat cu o boală incurabilă. Anunțul a fost făcut de Sorin Roman, șeful APIA Bihor și prieten apropiat al fostului politician.
Fostul deputat Dumitru Gherman a murit
„Drum lin spre Ceruri bunul meu coleg și prieten (Mitru) Gherman! Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a scris Roman pe rețelele socializare.
Dumitru Gherman s-a născut pe 28 decembrie 1954 în comuna Bratca, județul Bihor. Cariera sa politică a început la Oradea, unde a activat ca consilier local între anii 1966 și 2000. În 2015, Gherman a ocupat funcția de consilier județean în Bihor, timp de un an, înainte de a reveni în Parlament.
În 2017, el a devenit deputat PSD, preluând mandatul rămas vacant după decesul Adelinei Coste, care pierduse lupta cu aceeași afecțiune gravă. Dumitru Gherman a rămas în Camera Deputaților până la sfârșitul legislaturii, în decembrie 2020.
Legea cu care s-a făcut remarcat
El este cunoscut, în special, pentru „Legea recunoștinței între generații”, un proiect legislativ controversat care ar fi impus copiilor majori să-și întrețină părinții sau bunicii aflați în dificultate. Propunerea sa a stârnit dezbateri aprinse în societate și în Parlament, iar în urma criticilor puternice, deputatul a decis să retragă proiectul.
Proiectele lui Dumitru Gherman
Pe lângă inițiativele controversate, Gherman a avut și proiecte apreciate de cetățeni. El a sprijinit simplificarea procedurilor pentru obținerea cetățeniei române de către diaspora și a promovat crearea unor ghișee speciale în instituțiile publice pentru femei cu copii și pentru persoanele în vârstă, pentru a facilita accesul acestora la servicii.
De-a lungul carierei, Dumitru Gherman a fost perceput drept un politician implicat, care a încercat să aducă modificări concrete în viața oamenilor. Chiar dacă unele inițiative au generat controverse, el a rămas activ și preocupat de problemele comunității și de susținerea cetățenilor în fața birocrației.
1 comentarii
Sa-i tina Sarsaila termostatul la maxim in cazanul cu smoala, comunistului tradator. E din clica KGB-ista a lui Iliescu !
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.