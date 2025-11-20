A murit fostul deputat PSD Dumitru Gherman. S-a luptat luni întregi cu o boală grea

Fostul deputat al Partidului Social Democrat (PSD), Dumitru Gherman, a murit miercuri, la vârsta de 70 de ani, după ce s-a confruntat cu o boală incurabilă. Anunțul a fost făcut de Sorin Roman, șeful APIA Bihor și prieten apropiat al fostului politician.

„Drum lin spre Ceruri bunul meu coleg și prieten (Mitru) Gherman! Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a scris Roman pe rețelele socializare.

Dumitru Gherman s-a născut pe 28 decembrie 1954 în comuna Bratca, județul Bihor. Cariera sa politică a început la Oradea, unde a activat ca consilier local între anii 1966 și 2000. În 2015, Gherman a ocupat funcția de consilier județean în Bihor, timp de un an, înainte de a reveni în Parlament.

În 2017, el a devenit deputat PSD, preluând mandatul rămas vacant după decesul Adelinei Coste, care pierduse lupta cu aceeași afecțiune gravă. Dumitru Gherman a rămas în Camera Deputaților până la sfârșitul legislaturii, în decembrie 2020.

El este cunoscut, în special, pentru „Legea recunoștinței între generații”, un proiect legislativ controversat care ar fi impus copiilor majori să-și întrețină părinții sau bunicii aflați în dificultate. Propunerea sa a stârnit dezbateri aprinse în societate și în Parlament, iar în urma criticilor puternice, deputatul a decis să retragă proiectul.

Pe lângă inițiativele controversate, Gherman a avut și proiecte apreciate de cetățeni. El a sprijinit simplificarea procedurilor pentru obținerea cetățeniei române de către diaspora și a promovat crearea unor ghișee speciale în instituțiile publice pentru femei cu copii și pentru persoanele în vârstă, pentru a facilita accesul acestora la servicii.

De-a lungul carierei, Dumitru Gherman a fost perceput drept un politician implicat, care a încercat să aducă modificări concrete în viața oamenilor. Chiar dacă unele inițiative au generat controverse, el a rămas activ și preocupat de problemele comunității și de susținerea cetățenilor în fața birocrației.