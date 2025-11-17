A murit fostul deţinut politic, deputat şi senator Ilie Ilaşcu

Republica Moldova. Fostul deţinut politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilaşcu, s-a stins din viaţă la Bucureşti, la vârsta de 73 de ani.

Ilie Ilaşcu, condamnat la moartea de către o instanţă ilegală de la Tiraspol, a fost deputat în Parlamentul de la Chişinău şi senator român. În Republica Moldova este considerat drept unul din cei mai mari patrioţi români şi erou al Mişcării de eliberare naţională.

Anunțul a fost făcut de familie, pe pagina de Facebook a lui Ilie Ilaşcu.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viata a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj si iubire - soț, tată, bunic, prieten ILIE ILAŞCU – un om a carui verticalitate nu a putut fi niciodată clintită.

Pentru familie și pentru toți cei care l-au cunoscut, Ilie Ilaşcu rămâne o amintire luminoasă, un om care a iubit sincer, a luptat cu demnitate, un patriot adevărat. Moștenirea lui rămâne în inimile noastre, ca o lecție de curaj și demnitate rar întâlnită”, a anunţat familia.

Potrivit anunţului, cei care vor dori să-şi ia rămas bun de la Ilie Ilaşcu pot să o facă la capela bisericii SFÂNTA SOFIA din Calea Floreasca nr. 216 din Bucureşti, incepând de marti, data de 18.11.2025 orele 14.00 pana joi, data de 20.11.2025.

„Vă mulțumim pentru fiecare rugăciune, gând bun și clipă de sprijin. Lumina lui rămâne vie prin cei pe care i-a iubit și prin toți cei care nu il vor uita. Dumnezeu sa-i odihneasca sufletul!”, a scris familia îndurerată.

Ilie Ilaşcu a fost liderul mişcării de rezistenţă din Tiraspol împotriva regimului separatist. La începutul lunii iunie a anului 1992, când Transnistria se aflaîn plin război, iar voluntarii moldoveni încercau să facă faţă Armatei a 14-a conduși de generalul Alexandr Lebedi, Ilie Ilaşcu, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco, Tudor Petrov-Popa, Petru Godiac și Valeriu Garbuz au fost arestați la Tiraspol.

Ei au fost reţinuţi chiar în locuințele lor, de persoane în uniforme cu însemnele Armatei a 14-a a fostei URSS. Autoritățile transnistrene i-au acuzat atunci de crime de război și acțiuni de terorism. Membrii Grupului Ilaşcu au fost condamnaţi la ani grei de închisoare. Iar Ilie Ilaşcu, condamnat la moarte. Sentinţa nu l-a învins. „Te iubesc, popor român!”, a fost mesajul lui Ilie Ilaşcu din sala de judecată.

În perioada în care era închis într-o închisoare din Transnistria, Ilie Ilaşcu a fost ales de două ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pe listele Frontului Popular Creştin Democrat, în 1994 și 1998.

În octombrie 2000 a obținut cetățenia română, iar în același an a devenit senator în Parlamentul României, ales pe listele Partidului România Mare, mandat pe care l-a deținut până în 2008.

Sub presiunea diplomaţiei şi a organizaţiilor internaţionale pentru drepturile omului, Ilie Ilaşcu a fost eliberat la 5 mai 2001.