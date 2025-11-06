Expert: Extinderea cetățeniei transnistrene deschide calea pentru mobilizare militară și dosare de trădare împotriva cetățenilor moldoveni

Republica Moldova. Modificările adoptate miercuri de Sovietul Suprem de la Tiraspol asupra legii „cetățeniei” din regiunea separatistă Transnistria generează noi riscuri pentru locuitorii Republicii Moldova, avertizează experți în drepturile omului. Conform deciziei legislative, copiii născuți nu doar în stânga Nistrului, ci și în afara regiunii, inclusiv pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale, vor primi automat „cetățenia transnistreană” dacă unul dintre părinți o deține.

Aceasta înseamnă că un copil născut la Chișinău, Bălți, Cahul sau în diaspora, poate fi declarat „cetățean” al unei entități nerecunoscute internațional, fără consimțământul părinților și fără documente, doar în baza legilor adoptate unilateral la Tiraspol.

Experta Promo-LEX în domeniul drepturilor omului, Mihaela Șerpi, atrage atenția că prevederea privind „cetățenia automată” amplifică riscurile la care se expun cetățenii Republicii Moldova atunci când se află pe teritoriul controlat de administrația de facto.

„Noile modificări permit autorităților de la Tiraspol să considere cetățeni ai regiunii orice persoane născute din părinți cu așa-numita cetățenie transnistreană, chiar dacă acestea nu au acte emise de autoritățile locale”, explică experta.

Ea subliniază că în acest scenariu, tinerii care intră în regiune pot fi considerați automat supuși ai „republicii” și pot fi obligați să se prezinte la încorporare în structurile paramilitare transnistrene, unde serviciul militar este obligatoriu.

Șerpi amintește că și anterior, în baza legislației locale, o persoană putea fi acuzată de „trădare de stat” chiar și în lipsa unui pașaport transnistrean, fiind suficient ca autoritățile să demonstreze că are rude cu cetățenia regiunii. „Confirmarea se putea face inclusiv prin acte ale părinților sau bunicilor”, spune ea.

Biroul politici de reintegrare de la Chișinău a reacționat la modificările adoptate, reamintind că legislația transnistreană nu are forță juridică și nu produce efecte în dreptul internațional.

„Toți copiii născuți pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în stânga Nistrului, obțin automat cetățenia Republicii Moldova, singura recunoscută la nivel internațional”, a transmis instituția.

Autoritățile notează că majoritatea locuitorilor din regiunea transnistreană dețin acte moldovenești și beneficiază de libertatea de circulație, acces la muncă în UE și alte drepturi pe care administrația de la Tiraspol nu le poate garanta. „Oamenii din stânga Nistrului sunt pragmatici și știu exact ce înseamnă cetățenia Republicii Moldova”, a precizat Biroul.

Amintim că pretinsul soviet din regiunea transnistreană a votat un document, care prevede că micuții născuți în stânga Nistrului vor obține automat așa-zisa „cetățenie ” a autoproclamatei republici moldovenești nistrene (rmn), fără să mai fie nevoie ca părinții să depună sau cerere în acest sens.

Conform noilor reguli, un copil va primi automat cetățenia dacă se naște pe teritoriul regiunii transnistrene sau dacă se naște în afara acesteia, dar cel puțin unul dintre părinți deține cetățenia regiunii. Până acum, procedura presupunea depunerea unei cereri din partea părinților pentru recunoașterea cetățeniei. Autoritățile de la Tiraspol motivează modificarea prin simplificarea procedurilor administrative și consolidarea legăturilor între copii și statul separatist.