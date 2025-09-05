Politica Igor Dodon, foc şi pară. Doi concurenţi electorali au refuzat să semneze pactul de a nu face coaliţie cu PAS







Republica Moldova. Doi concurenţi electorali, cu şanse să ajungă în viitorul Parlament, au refuzat invitaţia ex-preşedintelui Igor Dodon de a semna declaraţia publică prin care să-şi asume responsabilitatea că nu vor face coaliţie cu Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) după 28 septembrie.

Este vorba despre „Partidul Nostru” al fostului primar de Bălţi, Renato Usatîi, şi blocul electoral „Alternativa”, din care face parte şi primarul de Chişinău, Ion Ceban. Cel care se declara prieten la cataramă cu Igor Dodon.

Deşi susţine că nu este mirat de refuzul celor doi concurenţi electorali de a semna Declaraţia lansată de blocul „Patriotic”, fostul şef al statului nu a putut să-şi ascundă supărarea.

„Sincer, eu nu am fost mirat când două din forţele de opoziţie, cu şanse de a trece în Parlament, au refuzat să semneze acest angajament. Toţi ştiu cine a ajutat-o pe Maia Sandu în 2024 să obţină al doilea mandat. Dar timpul va arăta cine e mireasă şi cine e mire”, a declarat Igor Dodon.

Liderii Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei” au făcut un pact că nu vor face coaliţie cu PAS. O declaraţie în acest sens a fost semnată marţi, 2 septembrie, de liderii celor patru partide din blocul „Patriotic” - Vasile Tarlev, Vladimir Voronin, Igor Dodon și Irina Vlah.

Declaraţia a fost semnată în ziua când procurorii au descins cu percheziţii la mai multe filiale ale partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, într-un doisar de finanţare ilegală şi corupere electorală.

„Noi, partidele membre ale Blocului Electoral Patriotic – Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Inima Moldovei și Partidul Viitorul Moldovei, ne asumăm obligația de a refuza acordarea încrederii regimului actual și de a nu forma o coaliție de guvernare cu PAS după alegerile parlamentare din 2025.

Propunem și altor partide și blocuri electorale să se alăture angajamentului de a contribui la îndepărtarea partidului PAS de la cârma conducerii țării. Suntem convinși că doar o poziție consolidată va permite împiedicarea menținerii grupării PAS la putere și, prin urmare, va opri distrugerea definitivă a Republicii Moldova”, se arată în coaliţia celor patru lideri pro-ruşi.

Patru concurenți – PAS, „Partidul Nostru”, blocurile „Patriotic” și „Alternativa” – ar accede în viitorul Parlament în urma scrutinului din 28 septembrie, potrivit rezultatelor unui sondaj lansat pe 20 august la Chișinău, primul din perioada electorală.

Partidul de guvernare, PAS, este prima alegere pentru circa 33% dintre respondenți. Pe locul doi, cu 30%, se situează Blocul Electoral „Patriotic”. Aproape 11% dintre respondenții deciși spun că ar vota cu Blocul Electoral „Alternativa”, cu primarul de Chișinău Ion Ceban în fruntea listei. Iar 9,3% - cu „Partidul Nostru” al ex-primarului de Bălți, Renato Usatîi.

În această situaţie, o coaliţie post-electorală ar fi inevitabilă.