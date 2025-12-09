Economie

IBM își intensifică extinderea în cloud prin achiziția Confluent, pe fondul dezvoltării AI

IBM a anunțat luni achiziția Confluent, companie de infrastructură de date, într-o tranzacție de 11 miliarde de dolari. Mișcarea consolidează portofoliul de cloud computing al gigantului tehnologic și urmărește să profite de cererea în creștere generată de aplicațiile de inteligență artificială, potrivit Reuters.

Sub conducerea CEO-ului Arvind Krishna, IBM a accelerat achizițiile pentru a-și întări diviziile de cloud și software, sectoare cu creștere rapidă și marje ridicate, în timp ce companiile investesc în modernizarea infrastructurii digitale necesare pentru modelele AI complexe.

”IBM şi Confluent vor permite companiilor să implementeze AI generativă şi agentică mai bine şi mai rapid. Prin achiziţia Confluent, IBM va oferi platforma inteligentă de date pentru mediul enterprise, concepută special pentru AI” a declarat CEO-ul Arvind Krishna

Confluent, cu sediul în Mountain View, California, furnizează tehnologia pentru gestionarea fluxurilor de date în timp real, utilizată în antrenarea și funcționarea modelelor de inteligență artificială. Oferta IBM de 31 de dolari pe acțiune a reprezentat o primă de circa 34%, iar acțiunile Confluent au crescut aproape 30%, în timp ce titlurile IBM au înregistrat o ușoară apreciere.

Creștere semnificativă a acțiunilor Confluent înainte de achiziția IBM

Valoarea acțiunilor Confluent a crescut cu aproape 44% de la 7 octombrie, înainte ca Reuters să dezvăluie că firma analiza o posibilă vânzare ca urmare a interesului din partea unor cumpărători.

Michael Ashley Schulman, director de investiții la Running Point Capital, a declarat că prin această achiziție IBM își crește veniturile recurente și își asigură relația cu marile companii cliente.

Achiziţia Confluent din lichidităţile proprii ale IBM

IBM s-a bazat în ultimii ani pe achiziții pentru a-și crește scala și a răspunde concurenței, în special pe segmentul cloud. Printre tranzacțiile recente se numără cumpărarea HashiCorp în aprilie anul trecut, pentru 6,4 miliarde de dolari, și achiziția Red Hat în 2019, de 34 de miliarde de dolari.

Achiziția Confluent va fi finanțată din lichiditățile proprii ale IBM și este așteptată să se finalizeze până la mijlocul anului 2026. Acordul ar urma să crească profitul operațional ajustat al companiei în primul an după închidere și să contribuie pozitiv la fluxul de numerar în anul următor.

